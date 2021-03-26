Американская дипломатия: помогут ли США Украине вернуть Донбасс

Новая команда Госдепартамента готовится проявить более активную дипломатическую деятельность касательно урегулирования ситуации на Донбассе. О такой позиции американской стороны стало известно из интервью заместителя помощника Госсекретаря США Джорджа Кента для "Голоса Америки". "Комментарии" обратились к экспертам, чтобы понять, каким образом может проявиться эта активность. Специалисты оценили шансы на возвращение Украине оккупированных территорий при президентстве Джозефа Байдена.

США планируют усилить дипломатическую активность насчет Донбасса. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Заявления декларативного характера

Политтехнолог Александр Кондратенко, проанализировав интервью Мирославы Гонгадзе с Джорджем Кентом, сделал вывод, что заместитель помощника Госсекретаря США не дал конкретного ответа ни на один поставленный главным редактором и руководителем украинской службы "Голоса Америки" вопрос.



"То, о чём говорит Кент относительно более активной дипломатической деятельности, сводится лишь к заявлениям декларативного характера. Слова дипломата, который отвечает в Государственном департаменте за политику США в отношении региона и Украины, иными быть и не могут, — считает Александр Кондратенко. — Говорить о реальных действиях можно лишь тогда, когда есть конкретная "дорожная карта" и четкие тактические решения по той или иной ситуации. Поэтому на сегодняшний день все остается на тех же местах, что и последние 7 лет".



По словам эксперта, можно было бы предположить, что новая команда Госдепартамента все же планирует назначить спецпредставителя по вопросам переговоров в нормандской формате со своей стороны. Но даже по этому вопросу Джордж Кент попросту "перевел стрелки" на распределение власти, Конституцию, Конгресс и т.п. в такой же дипломатической форме.



"Исходя из интервью, складывается впечатление, что Кенту либо запретили говорить о дальнейших реальных действиях в случае эскалации конфликта на Донбассе, либо администрация президента, Госдепартамент и другие структуры США до сих пор не имеют конкретного плана в этом направлении. Мало того, разговоры о расширении военной помощи остаются пока на уровне разговоров", — подчеркивает Александр Кондратенко.



В то же время он акцентирует, что подход Байдена к международным отношениям совершенно иной, чем был у Трампа.



"Но говоря о шансе Украины при президентстве Байдена вернуть оккупированные территории, я бы не ставил вопрос именно так. Потому как это зависит от очень многих факторов. Шанс может быть в лотереи, а деоккупация — это целый ряд механизмов как международной политики, так и внутренней, через которые еще нужно пройти. Дипломатическая деятельность всегда должна быть подкреплена конкретными действиями, иначе это попросту "сотрясание воздуха", только на более высоком уровне, — поясняет эксперт. — Несмотря на то, что президент Зеленский по сей день считает объявленное в июле прошлого года перемирие одним из своих несомненных достижений на пути к миру на Донбассе, реальность такова, что с начала 2021 года обстановка на линии соприкосновения изменилась в худшую сторону. Никакого мирного процесса давно нет, впрочем, как и не было. Увы, не все это понимают или не хотят понимать. Офису президента Украины семимильными шагами нужно искать пути к администрации Байдена. Иначе всё то, о чём говорил в интервью заместитель помощника Госсекретаря США, так и будет иметь лишь декларативный характер, во всяком случае в ближайшее время".



Штаты не хотят участвовать в процессе ради процесса

Историк, политолог и исследователь радикализма Вячеслав Лихачев также считает высказывания Джорджа Кента довольно обтекаемыми.



"Похоже, что есть общее намерение, логичное в контексте общей концепции глобального "возвращения Америки", но конкретного плана нет, — отмечает он. — Также можно предположить, что украинское направление или не является приоритетным для новой американской администрации, или признано сложным и пока отодвинуто в сторону. Об этом говорит не столько так и не прозвучавший до сих пор телефонный звонок от Байдена, сколько уклончивость и неконкретность формулировок во всех деталях (кроме, конечно, последовательного подтверждения поддержки украинской территориальной целостности и вполне осязаемой военно-технической помощи). Особенно это бросается в глаза на фоне бурной активности США в последние недели на евроатлантическом направлении, в азиатско-тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии".



По мнению Вячеслава Лихачева, похоже, что Штаты не хотят участвовать в каком-то процессе ради процесса, во что превратился, скажем, Нормандский формат (Украина, Россия, Германия, Франция).



"К слову, надежды Украины на присоединение Штатов к Квартету немного наивны — без доброй воли России это невозможно. А зачем это Кремлю? Не менее наивно ожидать от гипотетической активизации дипломатической деятельности США по урегулированию ситуации на востоке Украины скорого возвращения оккупированных территорий", — считает эксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что Джозеф Байден думает о Владимире Путине.

Также на портале можно узнать, какими знаниями о Штатах обладает большинство украинцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!