"План Маршалла для Украины": что это значит – и насколько реалистично

Премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал лидеров стран Вышеградской группы (Чехия, Венгрия, Польша и Словакия) разработать "План Маршалла для Украины", а финансировать его отчасти могут отчужденным имуществом российских олигархов. Эксперты проанализировали это предложение для издания "Комментарии".



Коллаж "Комментарии"

Уровень помощи Украины будет исчисляться в сотнях миллиардов долларов

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун напоминает, что "План Маршалла" был выдвинут в 1947 году американским государственным секретарём Джорджем К. Маршаллом. План вступил в действие в апреле 1948 года, а его целью было отстроить 16 стран Европы после войны.

"Заявление британского премьера Джонсона по "плану Маршалла" абсолютно логично. Ведь ситуация с Украиной сопоставима с ситуацией, которую в свое время переживала Европа после Второй мировой войны, – поясняет эксперт. – Весь мир понимает: то, что сейчас Россия творит в Украине – мало чем отличается от того террора, от того геноцида, который устраивала фашистская Германия. И в предложении Джонсона я усматриваю не только желание помочь Украине, но и намерение потроллить РФ. Показать, что путинская Россия идет путем гитлеровской Германии, совершая не менее варварские злодеяния".

Создание некого Фонда всемирной помощи по восстановлению Украины после войны Максим Джигун считает абсолютно реалистичным.

"С подобными заявлениями уже выступали и США, и ряд других государств, – отмечает он. – Более чем уверен, что к плану восстановления Украины присоединятся все европейские страны, а также США и Канада – как минимум. Ну, а для британского премьера призыв именно к Вышеградской группе – это еще и попытка подчеркнуть свое лидерство в Восточно-Европейском регионе. Именно Великобритания сейчас играет там первым номером. Демонстрирует желание влиять на процессы, быть инициатором важных геополитические решений. Кстати, позиция Великобритании касательно России сейчас, пожалуй, самая жесткая. И наиболее лояльная по отношению к Украине".

По мнению политолога, нам нужно продержаться еще около месяца. После чего мы, скорее всего, выбьем оккупантов со своей земли, так как начнутся серьезнейшие экономические проблемы внутри самой РФ. И Путину станет не до нас.

"А пока будет рушится российская экономика, а то и сама Россия, мы начнем восстанавливать свою инфраструктуру, свою экономику, – считает Максим Джигун. – Уверен, что уровень помощи Украины будет исчисляться в сотнях миллиардов долларов. Мы точно сможем обновиться, отстроиться. И получим такую инфраструктуру, которой не было и не будет в РФ. У нас будет сверхсовременная страна, уверен".

Символичным считает политолог возможность восстанавливать Украину и за счет зарубежных средств и недвижимости, отчужденных или конфискованных у российских олигархов.

"Олигархам из страны-агрессора сейчас не рады нигде. И им свои средства нигде спрятать. За всё придется платить, – подчеркивает Максим Джигун. – И хоть ряд российских олигархов пытались и пытаются дистанцироваться от путинской власти, все понимают, что они едят из одного корыта. Что их деятельность возможно лишь благодаря политическому покровительству Кремля. Поэтому на руках всех без исключения российских олигархов — кровь украинского народа. И все они должны понести ответственность. Лишится своих вил, самолетов, яхт. И привыкать жить в "матушке-России". За что боролись…"

Украина в этой войне точно победила, уверен эксперт. Причем победила даже не в день вторжения РФ, фатального для самой недоимперии. А тогда, когда, обретши независимость, взяла курс на истинную свободу, права человека, демократические преобразования, на сложное, проблемное развитие, но – развитие.

"Россияне же остались жить в СССР, который для них распался лишь формально. И в который они, благодаря жестким санкциям, сейчас погрузятся в полной мере", – резюмирует Максим Джигун.





Программу экономического восстановления нужно готовить уже сейчас

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов поясняет:

"Кроме огромных человеческих и военных потерь, война наносит Украине также серьезный экономический урон. Разрушены мосты, дороги, аэропорты. Остановлены предприятия, миллионы людей потеряли работу. После войны необходимо будет реализовать масштабную программу экономического восстановления. Эту программу нужно готовить уже сейчас".

Конечно, Украина не сможет сама финансировать расходы этого нового условного "Плана Маршалла", подчеркивает эксперт. Фонды восстановления, по его мнению, будут финансироваться за счёт международной помощи, репараций, продажи военных облигаций.

"Конфискованное имущество российских олигархов, арестованные офшорные средства коррупционного происхождения – также могут быть направлены для реализации экономической программы. Президент Зеленский уже распорядился формировать реестр разрушенного и отобранного имущества украинцев, и компенсации за военные потери также должны стать одним из направлений деятельности фонда. Но кроме этого, мы надеемся построить современную инфраструктуру и инновационную экономику. И кроме фонда восстановления, Украине очень нужны инвестиции и строительство новый предприятий, – уверен Игорь Попов. – И ушедшие из России компании могли бы строить свои производственные предприятия в Украине. Но всё это возможно только после достижения мира и получения гарантий безопасности".







ЕС, Британия и другие страны всерьёз говорят о плане послевоенного восстановления Украины

По мнению политтехнолога, руководителя Центра политической разведки Олега Постернака, британская идея "плана Маршалла" для Украины сама по себе сейчас больше звучит как некая психологическая установка оптимизма, нежели актуальный и деятельный разговор о реальной помощи нашей стране.

"До окончания боевых действий и оформления "большого договора" о гарантиях безопасности для Украины – говорить о внедрении такого плана очень сложно. Но тот факт, что ЕС, Британия и другие страны всерьёз говорят о плане послевоенного восстановления Украины, немного стабилизирует и добавляет уверенности в завтрашнем дне. А это чрезвычайно важно в условиях колоссальных разрушений от действий российских войск, кадры которых действуют отчасти деморализующе на украинцев", – поясняет эксперт.

Он также напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил – после войны всё будет отстроено, восстановлено, причем оперативно и качественно.

"Думаю, пригодиться и опыт "Большого строительства" в лучшие мирные времена. Многие рассчитывают, что европейские страны будут чувствовать свою обязанность помочь Украине восстановиться и не пожалеют финансовых ресурсов. Пока на это только приходиться надеяться. С другой стороны, именно американский "план Маршалла" после Второй мировой войны стал залогом спасения европейского континента от активного продвижения социализма", – резюмирует Олег Постернак.

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