Как отбить у россиян украинское небо: есть два подхода

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Козлова Альбіна
Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес дал комментарии по российско-украинской войне. Так, по его словам, Российская армия не может вести войну на истощение, санкции против РФ необходимо существенно усиливать, а Украину нужно обеспечить необходимым вооружением, в частности, системами противовоздушной, противоракетной обороны и авиацией.
Фото иллюстративное / Pixabay
Политический и бизнес консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко проанализировал специально для издания "Комментарии" эти заявления.
Первый подход – закрыть небо над Украиной (когда натовские ракеты и самолеты будут уничтожать всё, что летит над нашей страной) и гарантировать безопасность, гуманитарные зоны хотя бы над городами. Украинская власть постоянно обращается к НАТО, к коллективному Западу с этим требованием. Но ответ пока отрицательный. Запад боится, что это будет воспринято страной-агрессором как повод развязать Третью мировую войну.
Второй подход – дать Украине соответствующее вооружение.
Кроме того, он считает необходимыми:
– усиление Украины вооружением разных видов;
– финансово-экономическую поддержку (чтобы экономика работала, социалка выплачивалась, гуманитарные вопросы решались оперативно);
– обсуждать реализацию совместных с союзниками проектов в военно-технической сфере (чтобы мы вместе – здесь, в Украине, на наших предприятиях – изготовляли системы вооружения, которые остро необходимы нашей армии);
– усиление давления на Россию – санкционного, политического, дипломатического.
Как сообщал портал, Украина переживает 15-й день российского открытого вторжения. Мы даем бой агрессору, теряя, к сожалению, жизни наших воинов, а также гражданского населения. Тем временем Запад продолжает санкционное давление на РФ, но, увы, не решается закрыть небо над Украиной. Анализом ситуации с изданием "Комментарии" поделились эксперты.
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