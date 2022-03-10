Как отбить у россиян украинское небо: есть два подхода

Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес дал комментарии по российско-украинской войне. Так, по его словам, Российская армия не может вести войну на истощение, санкции против РФ необходимо существенно усиливать, а Украину нужно обеспечить необходимым вооружением, в частности, системами противовоздушной, противоракетной обороны и авиацией.

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Политический и бизнес консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко проанализировал специально для издания "Комментарии" эти заявления.



"Генерал Ходжес говорит абсолютно правильные вещи — о необходимости увеличения поддержки Украины и давления на РФ. На сегодняшний день Украина старается прикрывать небо своими усилиями. И делает это довольно хорошо, учитывая, чем мы располагаем, каковы наши возможности, – подчеркивает эксперт. – Наши оставшиеся в строю ПВО и военно-воздушные силы (серьезно пострадавшие в результате ракетных ударов со стороны РФ утром 24 февраля, без объявления войны), демонстрируют потрясающие результаты, чему свидетельство десятки сбитых вражеских самолетов и вертолетов. Но противник доминирует в небе, круша ракетами и бомбами украинские города, уничтожая жилые дома, больницы, школы, объекты инфраструктуры. Изменить это можно лишь двумя способами".

Первый подход – закрыть небо над Украиной (когда натовские ракеты и самолеты будут уничтожать всё, что летит над нашей страной) и гарантировать безопасность, гуманитарные зоны хотя бы над городами. Украинская власть постоянно обращается к НАТО, к коллективному Западу с этим требованием. Но ответ пока отрицательный. Запад боится, что это будет воспринято страной-агрессором как повод развязать Третью мировую войну.

Второй подход – дать Украине соответствующее вооружение.

"Если НАТО не идет на закрытие неба, то пусть предоставит нам авиацию, ПВО, ПРО. Начать можно хотя бы с самолетов советского образца, которые есть на вооружении у Польши, Словакии, Болгарии. Чтобы мы своими усилиями, используя эти самолеты, могли выполнять задачи в воздухе. Пилоты у нас есть. Также нам нужны средства ПВО. Новые зенитно-ракетные комплексы, помимо тех "Стингеров", которые мы получаем. Эти ЗРК должны быть как можно быстрее поставлены в Украину. Чтобы с их помощью сбивать российские самолеты", – поясняет Александр Мусиенко.

Кроме того, он считает необходимыми:

– усиление Украины вооружением разных видов;

– финансово-экономическую поддержку (чтобы экономика работала, социалка выплачивалась, гуманитарные вопросы решались оперативно);

– обсуждать реализацию совместных с союзниками проектов в военно-технической сфере (чтобы мы вместе – здесь, в Украине, на наших предприятиях – изготовляли системы вооружения, которые остро необходимы нашей армии);

– усиление давления на Россию – санкционного, политического, дипломатического.



"Запад не должен показывать слабость и разобщенность. Лишь единство, сплоченность и готовность реагировать как на продолжающуюся агрессию, так и на возможные новые выпады, – уверен эксперт. – Украину необходимо поддерживать как страну, стоящую на передовой борьбы за свободу и за ценности, которые так часто декларируют Европа и НАТО. Так вышло, что боремся за них сегодня преимущественно мы, украинцы".

Как сообщал портал, Украина переживает 15-й день российского открытого вторжения. Мы даем бой агрессору, теряя, к сожалению, жизни наших воинов, а также гражданского населения. Тем временем Запад продолжает санкционное давление на РФ, но, увы, не решается закрыть небо над Украиной. Анализом ситуации с изданием "Комментарии" поделились эксперты.



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