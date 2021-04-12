Письма "главы ДНР" Путину: что задумала Россия

Так называемая "ДНР" (на самом деле – временно оккупированная часть Донецкой области) подготовила три варианта обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Эти документы оказались в распоряжении украинских спецслужб, передает ZN.UA.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

В первом из трех проектов письма якобы содержится просьба со стороны "главы ДНР" Дениса Пушилина оказать военную помощь "республике". Во втором – принять "ДНР" в состав России. В третьем – признать независимость "ДНР" и заключить договор о дружбе и сотрудничестве между "республикой" и Российской Федерацией. Почему данные об этом всплыли именно сейчас? Что подобные проекты писем могут означать? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

"Официальному Киеву следует в срочном порядке инициировать переговоры с европейскими партнерами по нормандскому формату – Францией и Германией"

Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко уверен, что все эти "письма Пушилина", пока официально не подтвержденные, все агрессивные заявления со стороны оккупационных администраций и представителей Кремля и МИД РФ, все передвижения российских войск у границ Украины, обострение на Донбассе — это звенья одной цепи.

"Россия осуществляет агрессивное давление на официальный Киев с целью выполнения украинской властью Минских соглашений, особенно их политической части, под трактовку Кремля. Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак, ведущий переговоры как советник Путина в рамках нормандского формата, откровенно говорит, что за год можно урегулировать конфликт. Мол, было бы желание играть по российским правилам. А правила эти известны – амнистия, особый статус, выборы без передачи Украине или международным организациями контроля за границей. А безопасностные вопросы – потом. Когда-нибудь… В этом же ракурсе нужно рассматривать и появившиеся данные о "письмах Пушилина Путину". Смотрите — если не будете действовать по нашей указке, то вот такие у нас есть варианты развития событий", — поясняет Александр Мусиенко логику оккупантов.

По его мнению, официальному Киеву следует в срочном порядке инициировать переговоры с европейскими партнерами по нормандскому формату – Францией и Германией. И такая встреча, по некоторым данным, вскоре должна состояться. Ну, а переговоры в Минском формате запланированы на 13 и 14 апреля. Будет ли от них толк – увидим. Но Россия явно повышает ставки, выторговывая приемлемый для себя вариант переговоров.

"Такие письма – не что иное, как повышение ставок РФ в эскалации конфликта на всех фронтах гибридной войны"

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов считает, что раз такие сценарии просочились в прессу, значит, они существуют.

"И написаны не на оккупированной Россией территории Донетчины или Луганщниы, а в Кремле, — продолжает эксперт. – Там, где писались варианты, когда РФ аннексировала Абхазию, Крым и так далее... У нас не внутренний конфликт, не гражданская война, как пытается это преподнести РФ, не оставляя попыток субъективизировать так называемые "ДНР" и "ЛНР" через подобного рода письма, через попытку устроить прямые переговоры между этими кремлевскими марионетками и официальным Киевом. У нас — война с РФ на территории оккупированных Крыма и Донбасса. А письма такие – не что иное, как повышение ставок РФ в эскалации конфликта на всех фронтах гибридной войны".

Валерий Дымов напоминает, что с начала года на утро 12 апреля на Донбассе погибли 26 украинских воинов. А Россия продолжает накалять ситуацию и на Востоке Украины, и у наших границ. При этом фактически перестала реагировать на призывы Украины и Запада объяснить, что происходит.

"РФ отказывается встречаться в нормандском формате, давать пояснения своих действия в рамках заседания ОБСЕ, специально созванного по случаю накопления российских войск у украинской границы. Она играет в молчанку, а потом появляются такие варианты, как в "письме Пушилина", на которые Россия якобы может пойти, если ее не услышат Украина и наши западные партнеры, — подчеркивает эксперт. – Всему цивилизованному миру передали сигнал. Или Украина имплементирует Минские соглашения в путинской трактовке (когда мир – это "русский мир", а марионеточные, опереточные "республики" становятся субъектами в составе Украины, но под контролем России). Или эскалация, а то и полноценная война. Но Путину никто уже не верит. Уже давно – США. С недавних пор – основная часть ЕС и Украина. Россия постоянно нарушает обещания, срывает договоренности. А потому нужно отметать все попытки договориться на ее условиях – и укреплять обороноспособность и международную коалицию в этом противостоянии".

Ранее портал "Комментарии" писал, поможет ли встреча президента Украины и президента Франции достичь мира на Донбассе.





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