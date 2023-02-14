Первые результаты «Рамштайна-9»: Что полезно для Украины, а что не очень

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Моесеенко Валентина
Сегодня, 14 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) проходит встреча союзников в формате "Рамштайн". О первых результатах пишут "Комментарии".
Военная поддержка Украины
Среди вопросов повестки дня партнеры рассматривали:
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• защита украинского неба,
• развитие "танковой коалиции",
• формирование запаса прочности по боеприпасам,
• тренинговые программы для наших воинов,
• стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного шенгена".
Уже решено, что 8 стран отправят "Леопардов" в Украину: Германия, Польша, Канада, Испания, Португалия, Дания, Норвегия и Нидерланды.
Танки также передадут США (Abrams M1) и Чехия (T-72). Кроме того, планируется предоставление танков Challenger 2 для Украины Великобританией.
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что первые танки Leopard 2 будут в Украине в марте 2023 года.
Греция в рамках военной помощи Украине предоставляет боеприпасы и 20 бронированных машин БМП-1. До конца года греки обещают передать еще 20 таких же машин.
Что же касается того, готовы ли Соединенные Штаты предоставить истребители для Украины и когда, — ответ был не слишком утешительным для Украины. Хотя и абсолютно отрицательным ее тоже считать не стоит.
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