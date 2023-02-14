Первые результаты «Рамштайна-9»: Что полезно для Украины, а что не очень

Сегодня, 14 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) проходит встреча союзников в формате "Рамштайн". О первых результатах пишут "Комментарии".



Военная поддержка Украины

Среди вопросов повестки дня партнеры рассматривали:

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• защита украинского неба,

• развитие "танковой коалиции",

• формирование запаса прочности по боеприпасам,

• тренинговые программы для наших воинов,

• стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного шенгена".

Уже решено, что 8 стран отправят "Леопардов" в Украину: Германия, Польша, Канада, Испания, Португалия, Дания, Норвегия и Нидерланды.

Танки также передадут США (Abrams M1) и Чехия (T-72). Кроме того, планируется предоставление танков Challenger 2 для Украины Великобританией.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что первые танки Leopard 2 будут в Украине в марте 2023 года.

"Сегодня во время встречи Контактной группы по обороне в Брюсселе мы говорили об эффективной поддержке Украины. Другие страны заявили об участии в этой коалиции. Уже в марте первые танки "Леопард" отправятся в Украину, — сказал Блащак. — Дело же о передаче Украине боевых самолетов F-16, как и в случае с танками Leopard или ПЗРК Patriot, тоже требует давления на союзников".

Греция в рамках военной помощи Украине предоставляет боеприпасы и 20 бронированных машин БМП-1. До конца года греки обещают передать еще 20 таких же машин.

"Сегодня мы услышали о значительных новых вкладах в сфере противовоздушной обороны. В том числе со стороны Италии и Франции, которые совместно заявили, что предоставит Украине систему ПВО SAMP/T", — заявил Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

Что же касается того, готовы ли Соединенные Штаты предоставить истребители для Украины и когда, — ответ был не слишком утешительным для Украины. Хотя и абсолютно отрицательным ее тоже считать не стоит.

"С точки зрения того, собираемся ли мы предоставлять F-16, у меня нет никаких сообщений. Мне нечего добавить к тому, что сказал наш президент раньше", — сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

А президент США Джо Байден четко подчеркнул, что пока Соединенные Штаты не будут посылать Украине истребители.

Остин, правда, и подчеркнул, что участники международной коалиции согласились с необходимостью сделать все возможное, чтобы предоставить Украине как можно больше средств противовоздушной обороны и интегрировать их в единую систему.

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