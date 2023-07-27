Перешли границу и атаковали: на планете может начаться еще одна война

Вооруженные силы Демократической Республики Конго сообщили о нарушении границ страны со стороны армии Руанды. Сообщается, что в ответ на "интервенцию" вооруженные силы ДР Конго атаковали противника и вытеснили его с территории страны. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на агентство Reuters, которое цитирует заявление командования Вооруженных сил ДРК.

В Африке разгорается новая война

Утверждается, что руандийские подразделения атаковали позиции сил безопасности ДРК. Численность войск, пересекших границу, не приводится, нет также данных о возможных пострадавших в ходе столкновений.

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Отношения между двумя соседними странами обострились в январе 2021 года, когда повстанческая группировка "Движение 23 марта" начала активные боевые действия на востоке ДРК.

Конголезские власти обвиняют Руанду в поддержке этих повстанцев.

Руанда расположена в Восточной Африке. По оценочным данным на 2021 год, ее население составляет почти 13 миллионов человек, территория — 26 338 кв. км. Это преимущественно аграрная страна, но с относительно быстро растущей экономикой.

Ее соседка ДРК — занимает 11 место в мире по территории и 14 место — по численности населения. Население, по оценочным данным на 2022 год — 108 млн человек, территория — 2 345 409 кв. км. ДРК является второй в абсолютных числах населения франкоязычной страной в мире после Франции, Киншаса — столица ДРК является крупнейшим по населению франкоязычным городом в мире. Это одна из самых бедных стран мира.

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