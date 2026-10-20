Переговоры в Норвегии: Буданов опроверг ложь РФ о «взятии» Доброполья

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, сопровождающий Владимира Зеленского во время официального визита в Норвегию, прокомментировал ход международных встреч и оперативную ситуацию на фронте.

Кирилл Буданов

Он подчеркнул, что дипломатические усилия украинской стороны направлены на достижение долговременной безопасности.

"Прямо сейчас продолжаются тяжелые переговоры ради устойчивого мира, который нужен не только Украине", — заявил чиновник.

Он также отметил важность информационной гигиены в условиях войны:

"В этот сложный момент необходимо, чтобы все стороны действовали взвешенно, в частности, реально оценивали ситуацию и доносили правдивую информацию".

Отдельно глава ОП остановился на опровержении российских фейков относительно якобы оккупации одного из городов Донбасса. По его словам, распространяемые врагом слухи не имеют ничего общего с действительностью.

"Объективный факт в том, что Доброполье находится под контролем Украины, а потому ни о каком "захвате" этого украинского города российскими войсками речь не идет", — четко отметил руководитель ведомства.

Причиной появления подобных слухов Буданов назвал внутренние проблемы и страх в высшем военном руководстве страны-агрессоры.

"Вместе с этим командующий группировкой войск "ЦЕНТР", генерал-полковник Андрей Иванаев сознательно дезинформирует президента РФ, запугивает собственных подчиненных и ставит им нереальные задачи любой ценой продемонстрировать захват украинского Доброполья, поскольку сам Иванаев уже отчитался об этом", — уличил подходы враждебного.

В завершение Кирилл Буданов заверил, что украинские защитники неуклонно выполняют свои обязанности, несмотря на какие-либо информационные атаки противника.

"Силы обороны Украины удерживают позиции ради защиты интересов государства и нашей земли. Никакие ложные заявления не изменят реальность", — подытожил чиновник.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский провел результативные переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио. Стороны сосредоточились на критически важных оборонных и дипломатических вопросах.