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Переговоры в Норвегии: Буданов опроверг ложь РФ о «взятии» Доброполья

Попытка выслужиться перед Путиным: глава ОП Буданов заявил о выдуманных «победах» оккупантов

20 октября 2026, 16:29
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Недилько Ксения

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, сопровождающий Владимира Зеленского во время официального визита в Норвегию, прокомментировал ход международных встреч и оперативную ситуацию на фронте.

Переговоры в Норвегии: Буданов опроверг ложь РФ о «взятии» Доброполья

Кирилл Буданов

Он подчеркнул, что дипломатические усилия украинской стороны направлены на достижение долговременной безопасности.

"Прямо сейчас продолжаются тяжелые переговоры ради устойчивого мира, который нужен не только Украине", — заявил чиновник.

Он также отметил важность информационной гигиены в условиях войны:

"В этот сложный момент необходимо, чтобы все стороны действовали взвешенно, в частности, реально оценивали ситуацию и доносили правдивую информацию".

Отдельно глава ОП остановился на опровержении российских фейков относительно якобы оккупации одного из городов Донбасса. По его словам, распространяемые врагом слухи не имеют ничего общего с действительностью.

"Объективный факт в том, что Доброполье находится под контролем Украины, а потому ни о каком "захвате" этого украинского города российскими войсками речь не идет", — четко отметил руководитель ведомства.

Причиной появления подобных слухов Буданов назвал внутренние проблемы и страх в высшем военном руководстве страны-агрессоры.

"Вместе с этим командующий группировкой войск "ЦЕНТР", генерал-полковник Андрей Иванаев сознательно дезинформирует президента РФ, запугивает собственных подчиненных и ставит им нереальные задачи любой ценой продемонстрировать захват украинского Доброполья, поскольку сам Иванаев уже отчитался об этом", — уличил подходы враждебного.

В завершение Кирилл Буданов заверил, что украинские защитники неуклонно выполняют свои обязанности, несмотря на какие-либо информационные атаки противника.

"Силы обороны Украины удерживают позиции ради защиты интересов государства и нашей земли. Никакие ложные заявления не изменят реальность", — подытожил чиновник.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский провел результативные переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио. Стороны сосредоточились на критически важных оборонных и дипломатических вопросах.



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