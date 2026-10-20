Переговоры в Норвегии: Буданов опроверг ложь РФ о «взятии» Доброполья

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Недилько Ксения
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, сопровождающий Владимира Зеленского во время официального визита в Норвегию, прокомментировал ход международных встреч и оперативную ситуацию на фронте.
Кирилл Буданов
Он подчеркнул, что дипломатические усилия украинской стороны направлены на достижение долговременной безопасности.
Он также отметил важность информационной гигиены в условиях войны:
Отдельно глава ОП остановился на опровержении российских фейков относительно якобы оккупации одного из городов Донбасса. По его словам, распространяемые врагом слухи не имеют ничего общего с действительностью.
Причиной появления подобных слухов Буданов назвал внутренние проблемы и страх в высшем военном руководстве страны-агрессоры.
В завершение Кирилл Буданов заверил, что украинские защитники неуклонно выполняют свои обязанности, несмотря на какие-либо информационные атаки противника.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский провел результативные переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио. Стороны сосредоточились на критически важных оборонных и дипломатических вопросах.