Перехоплювачі, раннє попередження та зв'язок: про що домовилися Зеленський та Рубіо

Президент України Володимир Зеленський провів результативні переговори з державним секретарем США Марко Рубіо. Сторони зосередилися на критично важливих оборонних та дипломатичних питаннях.

Володимир Зеленський і Марко Рубіо. Фото з відкритих джерел

"Говорив з Марко Рубіо, і це було предметно – по тих питаннях, які мають значення", – повідомив Глава держави. За його словами, американська сторона продемонструвала чітку позицію та готовність до всебічної підтримки.

Під час розмови лідери виділили три ключові пріоритети для зміцнення української безпеки. Першочерговою потребою залишається захист неба від ворожих ракет.

"Перше – це перехоплювачі проти балістики, які потрібні для захисту життя", – наголосив Зеленський.

Окрім систем протиповітряної оборони, сторони обговорили питання розвідки та технологічного забезпечення.

"Друге – раннє попередження про російські атаки балістикою, що є життєво важливим", – зазначив Президент, додавши, що третім пунктом переговорів став зв'язок: "Третє – ситуація навколо Старлінку/Старшилду, яку треба відновити".

Усі оборонні домовленості, як підкреслив Зеленський, реалізуються паралельно з політичним треком.

"Звісно, все це на фоні наших дипломатичних зусиль, щоб закінчити цю жахливу війну і постійні вбивства людей", – резюмував Президент України, подякувавши Марко Рубіо та всьому американському народу за конструктив і відданість справедливим підходам.

Політики домовилися підтримувати регулярний контакт та провести наступну розмову для актуалізації статусів найближчим часом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Держсекретар США Марко Рубіо офіційно спростував заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що Вашингтон нібито ставив на паузу передачу критично важливої розвідувальної інформації Києву. Очільник американського зовнішньополітичного відомства наголосив, що взаємодія у сфері безпеки продовжується у штатному режимі. Водночас він прокоментував інцидент, про який раніше повідомляли журналісти, коли масований балістичний удар по столиці України відбувся без традиційного завчасного сповіщення з боку американських партнерів.



