Перехоплювачі, раннє попередження та зв'язок: про що домовилися Зеленський та Рубіо

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Недилько Ксения
Президент України Володимир Зеленський провів результативні переговори з державним секретарем США Марко Рубіо. Сторони зосередилися на критично важливих оборонних та дипломатичних питаннях.
Володимир Зеленський і Марко Рубіо. Фото з відкритих джерел
Під час розмови лідери виділили три ключові пріоритети для зміцнення української безпеки. Першочерговою потребою залишається захист неба від ворожих ракет.
Окрім систем протиповітряної оборони, сторони обговорили питання розвідки та технологічного забезпечення.
Усі оборонні домовленості, як підкреслив Зеленський, реалізуються паралельно з політичним треком.
Політики домовилися підтримувати регулярний контакт та провести наступну розмову для актуалізації статусів найближчим часом.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Держсекретар США Марко Рубіо офіційно спростував заяву
Президента України Володимира Зеленського про те, що Вашингтон нібито ставив на
паузу передачу критично важливої розвідувальної інформації Києву. Очільник
американського зовнішньополітичного відомства наголосив, що взаємодія у сфері
безпеки продовжується у штатному режимі. Водночас він прокоментував інцидент,
про який раніше повідомляли журналісти, коли масований балістичний удар по
столиці України відбувся без традиційного завчасного сповіщення з боку
американських партнерів.