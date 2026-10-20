Переговори в Норвегії: Буданов спростував брехню РФ про «взяття» Добропілля

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Недилько Ксения
Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, який наразі супроводжує Володимира Зеленського під час офіційного візиту до Норвегії, прокоментував перебіг міжнародних зустрічей та оперативну ситуацію на фронті.
Кирило Буданов
Він підкреслив, що дипломатичні зусилля української сторони спрямовані на досягнення довготривалої безпеки.
Він також наголосив на важливості інформаційної гігієни в умовах війни:
Окремо очільник ОП зупинився на спростуванні російських фейків щодо нібито окупації одного з міст Донеччини. За його словами, розповсюджувані ворогом чутки не мають нічого спільного з дійсністю.
Причиною появи таких чуток Буданов назвав внутрішні проблеми та страх у вищому військовому керівництві країни-агресорки.
На завершення Кирило Буданов запевнив, що українські захисники непохитно виконують свої обов'язки, незважаючи на будь-які інформаційні атаки противника.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський провів результативні переговори з державним секретарем США Марко Рубіо. Сторони зосередилися на критично важливих оборонних та дипломатичних питаннях.