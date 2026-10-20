Переговори в Норвегії: Буданов спростував брехню РФ про «взяття» Добропілля

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, який наразі супроводжує Володимира Зеленського під час офіційного візиту до Норвегії, прокоментував перебіг міжнародних зустрічей та оперативну ситуацію на фронті.

Кирило Буданов

Він підкреслив, що дипломатичні зусилля української сторони спрямовані на досягнення довготривалої безпеки.

"Прямо зараз тривають важкі перемовини заради стійкого миру, який потрібен не лише Україні", — заявив високопосадовець.

Він також наголосив на важливості інформаційної гігієни в умовах війни:

"У цей складний момент необхідно, аби всі сторони діяли виважено, зокрема реально оцінювали ситуацію та доносили правдиву інформацію".

Окремо очільник ОП зупинився на спростуванні російських фейків щодо нібито окупації одного з міст Донеччини. За його словами, розповсюджувані ворогом чутки не мають нічого спільного з дійсністю.

"Обʼєктивний факт у тому, що Добропілля перебуває під контролем України, а тому про жодне "захоплення" цього українського міста російськими військами не йдеться", — чітко зазначив керівник відомства.

Причиною появи таких чуток Буданов назвав внутрішні проблеми та страх у вищому військовому керівництві країни-агресорки.

"Разом з цим командувач угруповання військ "ЦЕНТР", генерал-полковник Андрій Іванаєв свідомо дезінформує президента РФ, залякує власних підлеглих та ставить їм нереальні завдання за будь-яку ціну продемонструвати захоплення українського Добропілля, оскільки сам Іванаєв вже прозвітував про це", — викрив підходи ворожого командування очільник Офісу Президента.

На завершення Кирило Буданов запевнив, що українські захисники непохитно виконують свої обов'язки, незважаючи на будь-які інформаційні атаки противника.

"Сили оборони України тримають позиції заради захисту інтересів держави та нашої землі. Жодні неправдиві заяви не змінять реальність", — підсумував посадовець.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський провів результативні переговори з державним секретарем США Марко Рубіо. Сторони зосередилися на критично важливих оборонних та дипломатичних питаннях.