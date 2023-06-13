Переговоры с Путиным: что об этом думает коллективный Запад, - экспертное мнение



















Полномасштабное вторжение России в Украину, которое прожолжается уже 14 месяцев, имеет все шансы превратиться в затяжную войну на истощение. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на ежегодное экспертное заключение по проблемам мира — Friedensgutachten 2023.

Как долго продлится война в Украине. Фото: Reuters





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Название документа оптимизма не внушает, и звучит оно как тезис — "До мира еще долго". Основываясь на доступном для анализа опыте прошлых военных конфликтов, а также на информации о ходе так называемой СВО в Украине, западные эксперты пришли к выводу, если война затянется на годы, существенно пострадает мировая экономика.





Однако, невзирая на высокую цену поддержки Вооруженных Сил Украины, прекращять поддержку нельзя, говорится в заключении. Кремль не намерен останавливать военной экспансии, угрожая жизням простых украинцев, а потому Киев должен получать помощь от союзников. В то же время Запад не должен делать ставку на переговоры с Путиным, поскольку очевидно, что диктатору нельзя доверять.





"Требование прекращения военной помощи Украине во имя немедленных переговоров, которое звучит в ряде открытых писем, манифестов и на демонстрациях, не принесет, исходя из той информации, которой мы обладаем, долговременного мира", — подчеркнула автор доклада Николь Дайтельхоф.

Эксперты считают уместным разработку Германией собственного мирного плана по урегулированию сложившейся ситуации и требуют у властей введения санкций против ЧВК "Вагнер", а также внесения организации в список преступных.

"Может быть, мира не будет еще долго, но в наших силах сделать так, чтобы долго не превратилось в слишком долго", — подытожила профессор Дайтельхоф.









Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Зеленского рассказали, почему Россия так хочет заморозить войну в Украине.



На портале "Комментарии" также шла речь о том, что в канун полномасштабного вторжения в Украину президент Зеленский говорил о том, что готов был вести переговоры с Россией. После зверств россиян на временно оккупированных территориях страны такое окно возможностей закрылось.

