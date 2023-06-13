logo

BTC/USD

26250.02

ETH/USD

1757.15

LTC/USD

78.85

USD/UAH

37.22

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Переговоры с Путиным: что об этом думает коллективный Запад, - экспертное мнение
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры с Путиным: что об этом думает коллективный Запад, - экспертное мнение

Как долго продлится война в Украине, и почему на переговоры с Кремлем нельзя рассчитывать

сегодня, 14:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Дяченко Ольга








Полномасштабное вторжение России в Украину, которое прожолжается уже 14 месяцев, имеет все шансы превратиться в затяжную войну на истощение. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на ежегодное экспертное заключение по проблемам мира — Friedensgutachten 2023. 

Переговоры с Путиным: что об этом думает коллективный Запад, - экспертное мнение

Как долго продлится война в Украине. Фото: Reuters



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Название документа оптимизма не внушает, и звучит оно как тезис — "До мира еще долго". Основываясь на доступном для анализа опыте прошлых военных конфликтов, а также на информации о ходе так называемой СВО в Украине, западные эксперты пришли к выводу, если война затянется на годы, существенно пострадает мировая экономика. 


Однако, невзирая на высокую цену поддержки Вооруженных Сил Украины, прекращять поддержку нельзя, говорится в заключении. Кремль не намерен останавливать военной экспансии, угрожая жизням простых украинцев, а потому Киев должен получать помощь от союзников. В то же время Запад не должен делать ставку на переговоры с Путиным, поскольку очевидно, что диктатору нельзя доверять. 


"Требование прекращения военной помощи Украине во имя немедленных переговоров, которое звучит в ряде открытых писем, манифестов и на демонстрациях, не принесет, исходя из той информации, которой мы обладаем, долговременного мира", — подчеркнула автор доклада Николь Дайтельхоф.

Эксперты считают уместным разработку Германией собственного мирного плана по урегулированию сложившейся ситуации и требуют у властей введения санкций против ЧВК "Вагнер", а также внесения организации в список преступных.

"Может быть, мира не будет еще долго, но в наших силах сделать так, чтобы долго не превратилось в слишком долго", — подытожила профессор Дайтельхоф.



Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Зеленского рассказали, почему Россия так хочет заморозить войну в Украине.

На портале "Комментарии" также шла речь о том, что в канун полномасштабного вторжения в Украину президент Зеленский говорил о том, что готов был вести переговоры с Россией. После зверств россиян на временно оккупированных территориях страны такое окно возможностей закрылось. 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/ru/vojna-budet-dolgoj-uvereny-nemeckie-issledovateli-mira/a-65894185
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!