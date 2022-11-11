Зеленский снова назвал условия, при которых будет вести переговоры с Россией

Украинские власти готовы провести переговоры с Россией, но с тем, кто намерен признавать, что РФ является оккупантом и теперь готов к миру. Об этом сказал в своем заявлении украинский президент Владимир Зеленский, передает CNN.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Помимо ультиматумов я ничего не слышал от нынешнего президента Российской Федерации", – утверждает глава Украины.

Владимир Зеленский говорит, что он не закрывал двери для переговоров, украинские власти готовы вести переговоры с Российской Федерацией. Но общаться уже с другой РФ, с тем, кто действительно выражает готовность к миру, кто намерен признавать, что сейчас они в роли оккупантов.

"Надо все вернуть. Земля, права, свобода, деньги. А главное – справедливость. И пока я не слышал подобных заявлений от РФ – ни от Путина, ни от кого-то", – подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что у Зеленского рассказали, почему Россия так хочет заморозить войну в Украине. ии России более чем прогнозируемы. Сейчас Кремль пытается любым способом добиться того, чтобы война в Украине была заморожена, но не завершена. Потому и раздаются призывы к переговорам. Об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Советник главы ОП отметил, что для тех, кто не понимает, почему Кремль так выпрашивает переговоры, все очень просто – российская армия в Украине истощена, российские генералы умоляют о том, что военным дали передышку. При этом в Москве пытаются удержать под контролем хотя бы какие-нибудь земли. В такой ситуации России требуется замораживание конфликта, когда российское руководство не будет выглядеть как полные "лузеры".

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