Переговоры РФ и НАТО: чего ожидать и почему

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг принял решение созвать заседание Совета Россия-НАТО на 12 января. Ранее он подчеркнул, что НАТО никогда не пойдет на компромисс с Россией относительно права Украины и других стран выбирать свой путь и претендовать на вступление в Альянс, а также о праве государств НАТО защищать остальные страны объединения. Каковы перспективы переговоров? Кто и на какие уступки может пойти? Что должны сделать украинские власти (и могут ли они это сделать), чтобы исход это встречи не стал для нас фатальным? Эксперты прокомментировали для издания "Комментарии-Украина".

Переговоры РФ и НАТО - фото из открытых источников





Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин, оценивая перспективы переговоров, отметил:





"Можно уверенно сказать, что они закрепят на среднесрочную перспективу с горизонтом конец 2024 года (выборы в США, РФ и Украине) уступки Джо Байдена по итогам онлайн-саммита с Владимиром Путиным. Тогда американский президент согласился в узком кругу "главных союзников по НАТО" (США, Великобритания, Франция, Германия и Италия) обсудить с Россией на высоком уровне ее озабоченности расширением альянса в целом. Понятно, что заявленная Байденом встреча в формате "5+1" не состоялась. Белый дом под напором миноритарных союзников по Альянсу немного отыграл назад. Но даже в формате переговоров в Совете Россия — НАТО 12 января 2022 года тактическая победа Москвы выглядит достаточно уверенно".





По мнению эксперта, Россия навязала свое видение – как должна обсуждаться новая архитектура безопасности в Европе. А формат "5+1" как новый "Концерн великих держав" без внешней рекламы в формате "мажоритарные акционеры НАТО плюс Кремль" тихонько заработает после Старого Нового года на ближайшие три года.





"Если говорить об уступках, то они очевидны, – продолжает Андрей Мишин. – Завершен начатый в 2014 году ситуацией с Крымом пересмотр условий окончания холодной войны на российских условиях. Поражение современной евроатлантической политики оформлено как разрешение "кризиса вокруг Украины". За красивой рыцарской фразой: "НАТО не позволит влиять на выбор Киева", просматривается предательский смысл – Кремль сам должен заставить Украину отказаться от вступления НАТО. И когда Офис президента и ВРУ будут вежливо "ломать через колено", Запад отвернется и закроет глаза. Что должны сделать украинские власти, чтобы исход это встречи не стал для нас фатальным? Прежде всего, отказаться от креативных импровизаций, шантажа западных партнеров, то есть нереалистичных запросов при искусственно коротких дедлайнах, а также слабого упора на военную сторону и избыточного – на дипломатию. И тогда в 2025 году Солнце может взойти и для Украины".





Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк считает возобновление формата диалога НАТО-РФ через соответствующий Совет попыткой вернуться к переговорам, которые ранее был прерваны по инициативе России.





"То, что Путин заинтересован в возобновлении такого формата, означает, что РФ возвращается в большую, глобальную политику. Откуда ее вытеснили после 2014 года, когда был незаконно аннексирован Крым и оккупирована часть Донбасса. То есть, путинская программа-минимум уже реализована. С ним начинают общаться как с равным. Его провокации, стягивание войск к границам Украины, ультимативные заявления – дали результат. И Путин может уже общаться на равных с НАТО, с США", – поясняет Тарас Семенюк.





По его мнению, условия, выставленные Россией в т.н. договоре, который она хочет заключить отдельно с США, отдельно с НАТО о "гарантиях безопасности" (среди прочего – юридически закрепить отказ от приема в Альянс "государств, ранее входивших в СССР") ничего общего с реальностью не имеют.





"Ведь требование вернуться в 1997 год, очевидно, не будет выполнено. Иначе это будет означать идеологическое (и не только) поражение коллективного Запада, – говорит Тарас Семенюк. – Если даже гипотетически допустить, что НАТО готово будет отойти к позициям 1997 года, то и РФ должна была бы вывести свои войска с оккупированных ей частей Молдовы, Грузии, Украины. Оставить в покое Армению, Балканские страны. Чтобы подобный "передел" выглядел равноценным. То есть, НАТО отводит войска – и РФ делает то же самое. И мы обнуляем все имеющиеся на данный момент позиции. Что вряд ли произойдет".





При этом эксперт считает крайне тревожным, что судьбу Украины будут решать другие. Без нас.

"В то же время, не думаю, что НАТО пойдет на уступки за наш счет. Включая юридическую фиксацию не вступления Украины в НАТО. Тем более, что в обозримом будущем нас и так в Альянс брать не намерены, – отмечает Тарас Семенюк. – Так что, скорее всего, будут договоренности на уровне дальнейшего не продвижения НАТО. Возможно, тайно будут заключены договоренности о не наращивании войск Альянса, его вооружений вблизи российских границ. РФ будет требовать большего. И тут предметом торга могут стать санкций. К примеру, Москва гарантирует не вмешиваться в дела Украины — а за это западные санкции ослабевают или вовсе снимаются. Январь может стать началом определенного прорывного процесса в диалоге между РФ и НАТО, РФ и США. Никто не хочет глобальной войны".





Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что в случае неудовлетворительного результата переговоров со Штатами в январе он прислушается к советам военных экспертов.

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