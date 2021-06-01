Откажется ли Кремль от украинского транзита газа в случае реализации "Северного потока-2"

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Данило Матюха
В Кремле уверяют, что не планируют отказываться от транзита газа в Европу через Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Президента Российской Федерации Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Дмитрий Песков - Фото: ТАСС
По словам политика, Путин исходит из того, что объемы газа, поставляемого в Европу должны увеличиваться, поэтому украинский транзит нужен. Таким образом, этот вопрос лежит исключительно в экономической, а не политической плоскости.
Пресс-секретарь Путина также добавил, что Россия приветствует решение США отказаться от санкций против газопровода "Северный поток-2".
Напомним, что американское правительство решило повременить с введением новых санкций насчет компаний, связанных со строительством установки. Но несмотря на возросшие шансы, что проект таки будет закончен, Украина не собирается сдаваться в борьбе против СП-2, уверяет руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Добавим, ранее "Комментарии" сообщали,
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