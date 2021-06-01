Откажется ли Кремль от украинского транзита газа в случае реализации "Северного потока-2"

В Кремле уверяют, что не планируют отказываться от транзита газа в Европу через Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Президента Российской Федерации Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Дмитрий Песков - Фото: ТАСС

По словам политика, Путин исходит из того, что объемы газа, поставляемого в Европу должны увеличиваться, поэтому украинский транзит нужен. Таким образом, этот вопрос лежит исключительно в экономической, а не политической плоскости.

"Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита", — сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина также добавил, что Россия приветствует решение США отказаться от санкций против газопровода "Северный поток-2".

Напомним, что американское правительство решило повременить с введением новых санкций насчет компаний, связанных со строительством установки. Но несмотря на возросшие шансы, что проект таки будет закончен, Украина не собирается сдаваться в борьбе против СП-2, уверяет руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Добавим, ранее "Комментарии" сообщали, действительно ли США могут проиграть от запуска российского газопровода. Наши эксперты попробовали объяснить, сможет ли Украина выторговать себе хоть какие-то преференции в подобном случае.

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