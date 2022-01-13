Переговоры НАТО и РФ закончились полным провалом, – СМИ

Учитывая, что главное требование России по расширению НАТО на восток и не принятие Украины в НАТО было отвергнуто на заседании Совета НАТО-Россия, то со всей очевидностью можно сказать, что встреча стала провалом для Москвы и провалом для двусторонних отношений НАТО и России. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в репортаже "Голоса Америки".

Совет НАТО-РФ. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что несмотря на неуступчивость сторон генсек НАТО Йенс Столтенберг все же заявил, что выход из тупика нужно продолжать искать. Он предложил России темы, о которых можно говорить, а также компромиссы, которые можно обсуждать. Это, в частности, об уменьшении напряженности, об улучшении безопасности, сокращении ракетных вооружений, об уменьшении количества военных учений на европейском континенте.

Однако в целом встреча Совета НАТО-Россия больше была похожа на обмен претензиями, а не на конструктивный диалог. На брифинге по результатам заседания Столтенберг заявил, что России было доказано публично, что она должна вывести свои войска из Грузии, Молдовы и Украины, ведь они там находятся без согласия правительств независимых стран.

Что касается еще одного вопроса – уменьшения напряжения на украинско-российской границе, то маловероятно, что Россия выполнит просьбу НАТО и отведет свои войска. Представители западных стран были удивлены тем, что в России продолжали настаивать на том, что Украина и НАТО могут представлять угрозу России и это при том, что НАТО – это оборонный союз и нет намерения ни на кого нападать.

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