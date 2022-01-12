Запад наконец-то пришел в себя после ультиматума Путина: чем закончились переговоры НАТО и РФ

В среду, 12 января, в Брюсселе состоялась встреча представителей Совета НАТО и РФ. Какие выводы можно сделать из информации, которая уже обнародована? Как далее будет развиваться переговорный процесс между РФ и коллективным Западом? С этими вопросами портал "Комментарии", обратился к нашим экспертам.

Совет НАТО-РФ. Фото: из открытых источников

Альянс избрал тактику выматывания российской делегации

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан обращает внимание, что ключевые переговоры в серии встреч, инициированных россиянами, прошли 9-10 января на уровне США-РФ. Причем переговоры 10 января длились более семи часов.

"Поскольку там ни до чего не договорились, не приходилось и рассчитывать на то, что будет какой-то прорыв или некие точечные договоренности во время встречи в формате Совет НАТО – Россия. То, что сегодняшняя встреча в Брюсселе длилась около 4 часов, свидетельствует, что Альянс избрал тактику выматывания российской делегации. Думаю, что 30 представителей стран-членов НАТО на протяжении всей встречи повторяли одну и ту же позицию, одни тезисы (политика "открытых дверей" будет сохранена, каждая страна имеет право самостоятельно решать свою судьбу, РФ не может указывать никому, как им жить) чуть разными словами. И эффект от таких заявлений, уверен, выматывал россиян", – говорит эксперт.

По его мнению, прогнозировано, что стороны ни до чего не договорились.

"Соответственно, теперь у российской стороны возникла дилемма: идти ли на следующие раунды переговоров с США и НАТО (понимая, что никаких подвижек не будет) – или идти на эскалацию и провокации на границе с Украиной или другими державами (понимая, что за это могут "прилететь" новые санкции). Думаю, в течение максимум недели мы увидим, какую позицию избрало руководство России. Но уже сейчас понятно, что Запад не дал слабину, чего побаивались в Украине. Соответственно, украинцы могут выдохнуть. Тем более, что вопрос уже не столько не о нашей стране (гарантии не вступления которой в НАТО добивались от Запада россияне), сколько о новом мироустройстве, которое РФ пыталась выторговать по образцу СССР. При этом коллективный Запад, понимая опасность любых мало-мальски значимых уступок россиянам, сумел выработать консолидированную позицию. И так выглядит, что не собирается идти ни на какие уступки", – резюмирует Вадим Трюхан.

Похоже, Путин просчитался, что европейцы вдруг засуетятся от его ультиматума – и сдадут назад

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий подчеркивает:

"Как я предполагал – ничего особо после двух раундов переговоров (США-РФ, НАТО-РФ) не изменилось. Штаты и Альянс стоят на своем, что абсолютно логично. Россия же фактически ничего не добилась. Да и не могла. На страны НАТО приходится более половины экономики мира. А есть еще множество стран, которые членами Альянса не являются, но поддерживают его. И этой махине пытается противопоставить себя Россия, на долю которой приходится около 2% мировой экономики. На что расчет? К чему эта напыщенная, псевдогеройская риторика замглавы российского МИД Александр Грушко о том, что НАТО "должно принять роль РФ как страны, которая гарантирует мир на евроатлантическом пространстве", что о НАТО должно дать юридический гарантии не расширения на Восток и отменить "политику открытых дверей", что если НАТО переходит к политике сдерживания РФ, она, в свою очередь, перейдет к контрсдерживанию? Полный бред, как и то, что ранее говорили и требовали Лавров, Путин иже с ними".

Алексей Голобуцкий акцентирует, что, если ядерная война – это взаимоуничтожение. Если любой военный конфликт – даже без США представители НАТО "сделают" РФ легко. Потому что у стран Альянса всё круче, лучше, современнее. Не удивительно, что он не ведется на банальный российский шантаж.

"Похоже, Путин просчитался, думаю, что европейцы вдруг засуетятся от его ультиматума – и сдадут назад. Или ему просто важны сами переговоры, имитация величия России", – размышляет эксперт.

Он считает, что откровенная демонстрация Россией своей готовности к агрессии – позитивно для мира. Особенно для тех европейцев, которые рвутся торговать с РФ и снять с нее санкции. Такая себе – прививка от глупости.

"Понятно, что никто России давать гарантии по не вступлению в НАТО Украины, Грузии, Молдовы – не будет. Потому что это суверенные государства. И не РФ определять их геополитический выбор. Особенно в современном, динамично меняющемся мире. Если РФ хочет выйти из процесса не через войну с Украиной (которая чревата для россиян громадными потерями во всём), ей надо соглашаться на предложенный минимум – не размещение ракет определенной дальности на территории постсоветского пространства (не членов НАТО). При этом, что предлагает сама Россия? Не нападение на Украину – это не переговорная позиция. Неудивительно, что Запад фактически по всем российским "хотелкам" дал ответ. И что его позиция касательно РФ становится более консолидированной. Там пришли к пониманию, что, если попытаются "сдать" Украину, это приведет к расколу в самой Европе – и будет грозить непредсказуемыми (и точно трагическими) последствиями для всего цивилизованного мира", – констатирует Алексей Голобуцкий.

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