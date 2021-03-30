Переговорный процесс по Донбассу: почему разговор так важен для Путина

Президент РФ Владимир Путин собирается обсудить ситуацию на Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном без участия Владимира Зеленского. В то же время руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном (говорили об обострении на Донбассе, Крымской платформе и НАТО). В какую сторону и почему может качнуться в ближайшее время переговорный процесс касательно урегулирования конфликта на Донбассе? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Нельзя говорить об Украине без Украины"

Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко обращает внимание, что ситуация с переговорами в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и нормандской четверки – тупиковая. При этом Россия всячески старается выдавить украинскую сторону из переговорного процесса или усадить ее за переговоры с представителями квазиобразования "ДНР" и "ЛНР" — легитимизируя их и представляя себя не стороной конфликта, а посредником, что не имеет ничего общего с реальностю.

"Из того плана, детали которого, думаю, намерено были слиты представителями РФ в нормандской четверке изданию "КоммерсантЪ", становится ясно, что пункты Минских соглашений пытаются разбить на некие "кластеры". Развести вопросы безопасности, политические моменты. Пока очевидно, что есть предложения Германии, Франции, России. Но почти ничего не слышно о предложения Украины, — отмечает Александр Мусиенко. — Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак уверял, что новый мирный план есть, что он согласовывается. Но нам его так и не показали. Теперь Россия перехватила инициативу, показала план, сделав акценты, что тот согласован с Францией и Германией. И почти не упоминая Украину. Это – огромная проблема. Нельзя говорить об Украине без Украины. На этом акцентировал внимание наш МИД, комментируя анонсированные Кремлем переговоры между российским, немецким и французским руководством".

По словам эксперта, создается впечатление, что украинское руководство инициировало внешним партнерам — Франции и Германии — действовать в наших интересах и решать конфликт за нас.

"Но тогда есть риск, что решать его будут без учета украинских национальных интересов, — предупреждает Александр Мусиенко. — То, что происходит сейчас вокруг переговоров по Донбассу, можно считать дипломатическим провалом команды президента Зеленского. Необходимо активно донести украинскую позицию, пояснить, как мы видим процесс урегулирования, какие моменты для нас приемлемы, какие нет. Это сложно, но еще возможно".

"Путину нужно показать, что Байден не прав"

Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", высказал мнение, что разговор с Меркель и Макроном нужен Путину как публичная сатисфакция после согласия Байдена с утверждением, что российский президент является убийцей.

"Всё остальное, в том числе тематика разговора, не имеет значения. Путину нужно показать, что Байден не прав. Интересно, согласятся ли на это Макрон и Меркель, поскольку ни Берлин, ни Париж, ничего определенного пока не сказали. Более того, трудно представить как лидеры Германии и Франции теперь будут обсуждать с убийцей Путиным пути его ухода от ответственности за преступления, совершенные на оккупированном Донбассе по его прямому приказу", — подчеркивает Петр Бурковский.

Именно поэтому он считает, что такого разговора вообще не будет.

"Весьма вероятно, что этот разговор очень нужен Путину еще и для того, чтобы понять, будет ли Берлин защищать Северный поток-2 под нажимом американских санкций. И можно ли в этом вопросе вбить клин между Германией и США. Я думаю, что в Берлине не готовы принять со стороны Путина такую "медвежью услугу". Единственный вариант для Путина — это пригласить на такую виртуальную встречу Зеленского. Только в таком формате, "ради мира" Берлин и Париж еще могут согласиться на онлайн-переговоры, — прогнозирует аналитик. — Однако, поскольку в таком случае от Киева будет зависеть судьба встречи, от Кремля нужно потребовать соответствующую случаю цену. То есть, российские войска должны полностью прекратить военные действия на Донбассе. Вот через 30 дней полного перемирия такая встреча и может состояться".

Ранее портал "Комментарии" писал о том, возможно ли прекратить войну на Донбассе.





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