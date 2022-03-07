Российско-украинская война: день 12 – главные выводы и задачи

Мы переживаем 12-е сутки немотивированного, подлого вторжения Российской Федерации в Украину. Эксперты продолжают анализировать происходящее для издания "Комментарии".

Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Западный мир, помогая нам, не делает всё это в такой мере, какая могла бы остановить агрессию

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отмечает:

"Наши действия оцениваю позитивно. Тем более, что у противника – больше армия, лучше вооружение. Что сработал эффект неожиданности. Всё же не верилось до конца, что варварство, на которое пошла Россия, возможно 21 веке. Учитывая всё это, Украина демонстрирует невероятные качества, беспрецедентное мужество на уровне армии, управления, действий всех и каждого. Всего народа!"

Что касается мирового сообщества, то оно, увы, разочаровало, признался эксперт.

"Были иные ожидания. Что более эффективной окажется помощь НАТО, Запада, мира в целом. Но западный мир, помогая финансово и в какой-то мере вооружением, вводя санкции против РФ, не делает всё это в такой мере, какая могла бы остановить агрессию. Небо над нами не закрывают, тотальные санкции сразу не ввели. Всё это скорее подталкивает Путина продолжать, нежели отбивает такую охоту", – поясняет Алексей Плотников.

Но однозначно – Россия будет пожинать серьезнейшие последствия, уверен он.

"С экономической точки зрения санкции скажутся, чем дальше – тем больше. И РФ точно ожидает угроза дефолта, массовой безработицы, девальвация рубля, огромная инфляция, тотальное снижение уровня жизни. Сложно пока сказать, в какой степени удастся заняться импортозамещением, в какой степени помогу сгладить происходящее накопленные резервы Центробанка. Но можно не сомневаться, что негативные последствия вторжения России в Украину рано или поздно прочувствует на себе каждый россиянин", – прогнозирует экономист.

Экономические санкции могут заставить Россию остановиться лишь через несколько месяцев, а то и через год

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес подчеркивает, что с начала российского вторжения Украина показала свой героизм.

"Все претензии, которые ранее выдвигались к власти, можно обнулить. Зеленский выглядит как настоящий лидер. Нация сплотилась вокруг него. Действия нашей страны адекватные, за исключением того, что надо активнее искать возможности для переговоров", – считает эксперт.

По его словам, пока мы видим реакцию мирового сообщества в экономической плоскости. А война идет на нашей территории. Здесь и сейчас.

"Экономические санкции могут заставить Россию остановиться лишь через несколько месяцев, а то и через год. И всё это время могут погибать простые украинцы, – отмечает Энрике Менендес. – Поэтому нужно максимально интенсивно включить все переговорные возможности, все опции, чтобы скорее остановить горячую фазу военного конфликта. Чтобы сохранить жизни, инфраструктуру, саму нашу страну. И, конечно, в этом смысле помощь западных партнеров должна быть нацелена на посредничество в этих переговорах, а не на накачку агрессивной риторики, и на помощь в восстановлении. Потому что сейчас действия Запада можно охарактеризовать известной фразой Медведева – денег нет, но вы держитесь".

Эксперт акцентирует, что Украине слишком поздно начали помогать вооружением. Слишком поздно – обсуждать реальную перспективу нашего вступления в Евросоюз.

"Всё это надо было делать намного раньше. А сейчас надо сконцентрироваться на переговорах. На том, чтобы утихомирить агрессора. Чтобы закончить горячую фазу – и выйти из нее с минимально возможными потерями. Потому что некоторые потери уже невосполнимы, – отмечает Энрике Менендес. – Ну, а Россию точно ждет колоссальный экономический спад. Но он, к сожалению для нас, произойдет не так быстро. И не способен сам по себе остановить агрессию – этот безрассудный шаг России, который погубит ее, в конце концов, но, к сожалению, может погубить и нас".

Как сообщал портал, третий тур российско-украинских переговоров намечен на 7 марта. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего ожидать от этой встречи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!