Как Зеленский отказывался от подготовки ко встрече с Макроном — Данилюк

Первая встреча президента Владимира Зеленского с зарубежными политиками могла выйти не слишком удачной. По словам экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка, Зеленский не слишком упорно готовился к диалогу с французским президентом Эммануэлем Макроном, сообщает "1+1".



Готовиться ко встрече с Макроном Зеленского заставила жена — Данилюк. Фото из открытых источников

Данилюк признался, что на тогда еще будущего (встреча проходила за девять дней до второго тура выборов — ред.) президента пришлось влиять с помощью его супруги. Зеленскому следовало необходимо вдумчиво ознакомиться со многими документами и проанализировать подготовленные для него материалы.

"Были случаи, когда я давал документы, а он не хотел готовиться. Говорил: "я пошел" — и уходил. Я тогда звонил жене Зеленского в номер и говорил: "Елена, что-то кажется, Владимир не лучшим образом подготовился ко встрече с президентом Франции". Через некоторое время в мой номер заходит Зеленский и говорит: "Ладно, давай мне папку", — поделился воспоминаниями Данилюк.

При этом бывший чиновник не критикует президента. По его мнению, такое отношение вполне оправдано, ведь на тот момент для Зеленского это была первая международная встреча на столь высоком уровне. Разумеется, что масштабы подготовки к ней могли действительно утомить.

К слову, впервые Владимир Зеленский провел деловые переговоры с Эммануэлем Макроном еще в качестве кандидата в президенты Украины. Это произошло в Париже 12 апреля 2019 года.

Следующая встреча с Макроном, не считая съезда "нормандской четверки", состоялась уже через два года — в 2021-м.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Владимир Зеленский объяснил, из-за чего следующие переговоры в "нормандском формате" постоянно переносятся или вовсе отменяются. Подробности — в нашем материале.

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