Пашинян обвинил Россию в бездействии

Россия из-за своих действий или бездействия на Южном Кавказе отдаляется от него, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом, как сообщают "Комментарии" он заявил в интервью изданию La Repubblica.

Никол Пашинян

"Мы видим, что Россия предпринимаемыми или не предпринимаемыми с ее стороны шагами отдаляется от региона. Мы не знаем, по каким причинам (это происходит). Есть, конечно, предположения. Но есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь", — заявил Пашинян в интервью изданию La Repubblica.

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Кроме этого, он подчеркнул, что связывающий Армению с Нагорным Карабахом Лачинский коридор должен был быть под контролем миротворцев России.

"Но он не под контролем миротворцев России. Почему? Могут быть две причины — или Россия не может контролировать Лачинский коридор, или не хочет. Обе причины проблематичны", — отметил армянский премьер.

Напомним, что Россия и ее миротворцы выступила гарантом перемирия в Нагорном Карабахе после окончания Второй карабахской войны. Одним из условий было обеспечение безопасности армянской общины в Карабахе, а также гарантирование ее связи с Армений по так называемому Лачинскому коридору. В данный момент, по утверждению армянской стороны, он перекрыт Азербайджаном. Последний утверждает, что Армения использует Лачинский коридор для доставки военных грузов и пополнения в Нагорный Карабах.

Тем временем, НАТО готовится отражать атаку России в Балтийском море.

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