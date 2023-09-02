НАТО готовится отражать атаку России в Балтийском море

Военно-морские учения стран НАТО в Балтийском море, которые пройдут в сентябре, в этом году впервые будут посвящены отработке отражения возможного российского нападения в регионе. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Reuters.

Корабль "Меса Верде"

По словам командующего ВМФ Германии вице-адмирала Яна Кристиана Каака, в учениях, которые стартуют 9 сентября, будут участвовать более трех десятков кораблей и более трех тысяч военнослужащих из более чем десяти стран. В учениях будут принимать прежде всего страны Альянса, имеющие выход к Балтийскому морю, а также кандидат на вступление в Североатлантический союз — Швеция.

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Кроме них отрабатывать возможную российскую агрессию также будут страны НАТО не из балтийского региона — США, Канада и Франция.

"Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: "Только не при нашей вахте", — приводит Reuters слова немецкого адмирала. Учения продлятся две недели.

От США в них будут участвовать десантно-транспортный корабль "Меса Верде", который может быть использован для переброски до 800 человек для осуществления морского десанта. Участник учений будут тренироваться проводить десантные операции и наносить удары с моря по суше. Среди прочего, военные будут моделировать ситуацию, в которой Россия перекроет так называемый Сувалкский коридор, связывающий Польшу со странами Балтии. При этом сценарии, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония окажутся отрезанными от сухопутного сообщения с другими странами НАТО и помощь им можно будет оказать только с моря.

Напомним, что почти одновременно с этими учениями в Белоруси, с 1 по 6 сентября, проходят учения стран ОДКБ "Боевое братство-2023". Они охватывают западные регионы Белоруси, приграничные с Польшей, в том числе те, которые примыкают к Сувалкскому коридору.

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