Пашинян обвинил Россию: "Они оставили нас совсем одних"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая перед европарламентариями, фактически обвинил Россию в предательстве своего союзника по ОДКБ и поддержке Азербайджана. Об этом сообщают "Комментарии".

Пашинян

"В то время, когда 100 тысяч армян бежали в Армению из Нагорного Карабаха, наши союзники по безопасности не только не помогли нам, но и озвучили публичные призывы к смене власти в Республике Армения и свержению демократической власти", — заявил Пашинян.

Кроме этого, Пашинян обвинил ОДКБ в бездействии и фактическом содействии действиям противника Армении Азербайджана:

"Через два дня после роспуска парламента, 12 мая 2021 года, азербайджанские военные нарушили границу с Арменией. Они вторглись на суверенную территорию Армении. В этой ситуации ОДКБ ничего не сделала, чтобы помочь нам. Они оставили нас совсем одних", — заявил армянский премьер-министр.

Напомним, что Россия с начала 90-х последовательно поддерживала Армению, как союзницу по ОДКБ. Опираясь на эту военную поддержку Армения смогла победить в Первой Карабахской войне, поставив под свой контроль не только Нагорный Карабах, но и семь прилегающих к нему районов. С приходом к власти в Армении прозападных политических сил во главе с Пашиняном, РФ не раз высказывала недовольство политикой Армении. А в ходе Второй карабахской войны 2020 года фактически самоустранилась, дав Азербайджану, которого поддерживала Турция, одержать победу над Арменией. В ходе этой войны Азербайджан возвратил себе контроль над значительной частью Карабаха. В ходе однодневной Третьей карабахской войны в сентябре 2023 года Азербайджан полностью вернул себе контроль над регионом, а все армянское население Карабаха покинуло его.

Москва не стала вмешиваться в события, заявив что Карабах является общепризнанной частью Азербайджана, а также высказала недовольство проведением Арменией совместных американо-армянских учений.

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