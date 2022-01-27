ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила полномочия российской делегации, несмотря на обжалование со стороны Украины. Об этом сообщает организация в Twitter.

ПАСЕ (фото из открытых источников)

"После двухчасовых дебатов, 97 голосами против 41 (4 воздержались), Ассамблея проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации, которые были обжалованы по существенным основаниям в понедельник", — говорится в сообщении.

24 января в день начала первой части сессии ПАСЕ российской делегации и депутата российской Госдумы Петра Толстого как вице-президента Ассамблеи.

На зимнем заседании ПАСЕ физическое присутствие делегатов будет ограничено.

Напомним. новым главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал нидерландский сенатор Тини Кокс. За него отдали голос 164 члена ПАСЕ. В то же время, украинская кандидатка на пост президента ПАСЕ, народная депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева, набрала 80 голосов. Об этом сообщается в Twitter ПАСЕ. "Приносим свои поздравления Тине Коксу, который только что стал новым президентом ПАСЕ", — говорится в сообщении. Стоит отметить, что на должность главы Парламентской ассамблеи Совета Европы претендовала также украинская депутат от фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева.

По результатам голосования она получила 80 голосов. Кандидатуру Мезенцевой было предложено 40 членов ПАСЕ из разных стран и практически всех партий, кроме той, которую представлял Тини Кокс. Что касается Тини Кокса, то нидерландец известен своей приверженностью России. В частности, в 2014 году, когда Россия начала оккупацию Донбасса, Кокс отметился заявлением о том, что жители Донбасса "видят в России альтернативу, потому что Украина имеет внутренние проблемы".

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