Новым президентом ПАСЕ стал Тини Кокс

Новым главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал нидерландский сенатор Тини Кокс. За него отдали голос 164 члена ПАСЕ. В то же время, украинская кандидатка на пост президента ПАСЕ, народная депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева, набрала 80 голосов. Об этом сообщается в Twitter ПАСЕ.

Тини Кокс - фото из открытых источников

"Приносим свои поздравления Тине Коксу, который только что стал новым президентом ПАСЕ", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на должность главы Парламентской ассамблеи Совета Европы претендовала также украинская депутат от фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева. По результатам голосования она получила 80 голосов. Кандидатуру Мезенцевой было предложено 40 членов ПАСЕ из разных стран и практически всех партий, кроме той, которую представлял Тини Кокс.

Что касается Тини Кокса, то нидерландец известен своей приверженностью России. В частности, в 2014 году, когда Россия начала оккупацию Донбасса, Кокс отметился заявлением о том, что жители Донбасса "видят в России альтернативу, потому что Украина имеет внутренние проблемы". Уже в 2019 году Тини Кокс в своем докладе "Роль и миссия ПАСЕ: главные вызовы будущего" призвал не вводить санкции против стран, не соблюдающих принципы Совета Европы. Тогда украинские делегаты заявили, что первая версия текста доклада содержала нормы, позволяющие делегации России вернуться в ПАСЕ. 10 апреля данная резолюция Кокса была одобрена ПАСЕ, однако из ее конечного варианта были изъяты указанные выше нормы.

Напомним, на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая будет проходить 24-28 января 2022 года, украинская делегация будет обжаловать полномочия российской делегации. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram. "Делегация Украины в ПАСЕ вместе с коллегами из других стран планирует обжаловать полномочия российской делегации. В понедельник мы начнем процедуру и, скорее всего, в среду или четверг будет голосование. В ПАСЕ не должно быть российской делегации. И мы будем этого добиваться", — написал политик. Ранее Алексей Гончаренко сообщал, что сессия будет проходить в двух режимах: онлайн и офлайн. Физически на сессию прибудет руководство Ассамблеи Совета Европы, руководители комитетов, политических групп, национальных делегаций и выступающие докладчики.

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