logo
Русский Українська

BTC/USD

50422.38

ETH/USD

3930.32

LTC/USD

220.09

USD/UAH

26.99

EUR/UAH

32.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Парламентские выборы в Германии: что будет с нормандским форматом и Минскими договоренностями
commentss НОВОСТИ Все новости

Парламентские выборы в Германии: что будет с нормандским форматом и Минскими договоренностями

Что случилось с нормандским форматом и кто придет к власти в Германии

сегодня, 10:25
Автор:

Лиля Воробьева

Вскоре в Германии состоятся парламентские выборы. Политический период Ангелы Меркель заканчивается, поэтому в стране смениться власть. Чего Украине ждать после парламентских выборов в Берлине, рассказала в интервью ТСН посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Парламентские выборы в Германии: что будет с нормандским форматом и Минскими договоренностями

Анка Фельдгузен. Фото из открытых источников

Почему Нормандский формат и Минские договоренности зашли в тупик?

По словам посла, Ангела Меркель будет работать до последнего дня, она прилагает немало усилий, чтобы процесс, работу которого блокирует Россия, вновь заработал. Следовательно, есть вероятность, что встречи в Нормандском формате все-таки состоятся. Несмотря на то, что в России нет политической воли. Санкции, о которых заявляет РФ, в этом случае ни к чему.

Анка Фельдгузен считает, что Минский формат — это пока единственный формат, где можно решать и договариваться о гуманитарных вопросах, в частности, обмен пленными, разминирования, открытие КПВВ, поставки продуктов и выплата пенсий. Несмотря на то, что Нормандский формат существует 8 лет, посол не уверена смогут ли сделать другие страны больше, когда у одной стороны (России — Авт.)   нет политической воли. К тому же она рассказывает европейским странам абсолютную неправду, заявляя, что не является стороной конфликта. Сейчас в Европе активно думают над тем, как найти выход из этой ситуации.

Что думают в Германии о присоединении США к нормандскому формату. Нужно Европе изменить подход к России? Возможно ли изменить Минские договоренности?

Посол Германии отвергла слухи, что они против присоединения к переговорам США. По ее словам, они не хотят уничтожить один отлаженный канал коммуникации, чтобы не оказаться в ситуации, когда можно остаться без каналов договоренностей и сотрудничества. По ее словам, такой непродуманный поступок может стать провалом для всех, кто хочет закончить войну и вернуть Украине ее территории.

Анка Фельдгузен считает, что территориальные конфликты — это внешне-политическая стратегия России. Но именно в Донбассе ежедневно гибнут люди. По ее мнению, это и является главным отличием от других конфликтов, где Россия участвует. Поэтому в Европе всегда пытаются найти дипломатическое решение, ведь это надежный путь.

Касательно Минских договоренностей, которые Украина не может выполнить потому, что они угрожают ее суверенитету, в Германии считают, что это не вечный документ, которого нужно постоянно держаться. Ангела Меркель в Париже заявила, что можно работать над тем, чтобы, возможно, адаптировать Минские договоренности и детализировать некоторые пункты.

Тупик нормандского формата и кто придет к власти в Германии?

"Это впервые в истории Германии, когда действующий канцлер не является кандидатом. И сейчас опросы в Германии очень колеблются, поэтому мы действительно не знаем, каким будет правительство. То, что я знаю, наша внешняя политика никогда сильно не меняется. То есть, наша поддержка Украины сохранится и в дальнейшем. Если канцлер еще успеет собрать всех лидеров до последнего своего дня в должности, это было бы очень неплохо, как по мне. Но Россия находится в очень комфортной ситуации, там нет демократических выборов", — подытожила она.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о встрече Владимира Зеленского и Ангелы Меркель: главные выводы по итогам переговоров.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/exclusive/chi-varto-zelenskomu-rozpuskati-radu-ta-yak-zmusiti-putina-do-zustrichi-v-normandskomu-formati-interv-yu-z-ambasodorkoyu-nimechchini-1859581.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ