Парламентские выборы в Германии: что будет с нормандским форматом и Минскими договоренностями

Вскоре в Германии состоятся парламентские выборы. Политический период Ангелы Меркель заканчивается, поэтому в стране смениться власть. Чего Украине ждать после парламентских выборов в Берлине, рассказала в интервью ТСН посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Анка Фельдгузен. Фото из открытых источников

Почему Нормандский формат и Минские договоренности зашли в тупик?

По словам посла, Ангела Меркель будет работать до последнего дня, она прилагает немало усилий, чтобы процесс, работу которого блокирует Россия, вновь заработал. Следовательно, есть вероятность, что встречи в Нормандском формате все-таки состоятся. Несмотря на то, что в России нет политической воли. Санкции, о которых заявляет РФ, в этом случае ни к чему.

Анка Фельдгузен считает, что Минский формат — это пока единственный формат, где можно решать и договариваться о гуманитарных вопросах, в частности, обмен пленными, разминирования, открытие КПВВ, поставки продуктов и выплата пенсий. Несмотря на то, что Нормандский формат существует 8 лет, посол не уверена смогут ли сделать другие страны больше, когда у одной стороны (России — Авт.) нет политической воли. К тому же она рассказывает европейским странам абсолютную неправду, заявляя, что не является стороной конфликта. Сейчас в Европе активно думают над тем, как найти выход из этой ситуации.

Что думают в Германии о присоединении США к нормандскому формату. Нужно Европе изменить подход к России? Возможно ли изменить Минские договоренности?

Посол Германии отвергла слухи, что они против присоединения к переговорам США. По ее словам, они не хотят уничтожить один отлаженный канал коммуникации, чтобы не оказаться в ситуации, когда можно остаться без каналов договоренностей и сотрудничества. По ее словам, такой непродуманный поступок может стать провалом для всех, кто хочет закончить войну и вернуть Украине ее территории.

Анка Фельдгузен считает, что территориальные конфликты — это внешне-политическая стратегия России. Но именно в Донбассе ежедневно гибнут люди. По ее мнению, это и является главным отличием от других конфликтов, где Россия участвует. Поэтому в Европе всегда пытаются найти дипломатическое решение, ведь это надежный путь.

Касательно Минских договоренностей, которые Украина не может выполнить потому, что они угрожают ее суверенитету, в Германии считают, что это не вечный документ, которого нужно постоянно держаться. Ангела Меркель в Париже заявила, что можно работать над тем, чтобы, возможно, адаптировать Минские договоренности и детализировать некоторые пункты.

Тупик нормандского формата и кто придет к власти в Германии?

"Это впервые в истории Германии, когда действующий канцлер не является кандидатом. И сейчас опросы в Германии очень колеблются, поэтому мы действительно не знаем, каким будет правительство. То, что я знаю, наша внешняя политика никогда сильно не меняется. То есть, наша поддержка Украины сохранится и в дальнейшем. Если канцлер еще успеет собрать всех лидеров до последнего своего дня в должности, это было бы очень неплохо, как по мне. Но Россия находится в очень комфортной ситуации, там нет демократических выборов", — подытожила она.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о встрече Владимира Зеленского и Ангелы Меркель: главные выводы по итогам переговоров.

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