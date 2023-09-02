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Папа римский пожелал возвращения времен Pax mongolica

Глава Ватикана вспомнил времена монгольского господства над Северной Евразией, как пример мирного сосуществования многих народов

сегодня, 21:06
Автор:
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Константин Куликов
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Глава католической церкви впервые в истории Ватикана совершает визит в Монголию. При этом он призвал равняться на времена Монгольской империи, которая смогла объединить многие народы и обеспечить мир. Об этом Папа заявил в Улан-Баторе, сообщают "Комментарии".  

Папа римский пожелал возвращения времен Pax mongolica

Папа римский Франциск

"Да будет воля неба на то, чтобы на Земле, опустошаемой бесчисленными конфликтами, снова, вместе с уважением к международным законам, установились времена без распрей, как однажды было при Pax mongolica", — приводит Associated Press слова понтифика со встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.


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Pax mongolica (монгольский мир) — термин, которым определяют времена господства в XIII — XIV веках в Северной Евразии — от Тихого океана до Черного моря — монголов. После кровавых завоеваний монголы смогли обеспечить длительное мирное сосуществование различных народов в своей империи, при этом на огромных просторах действовала веротерпимость.

"И в наши дни такую модель следует ценить и предложить вновь", — заявил Франциск. Папа римский передал президенту Монголии официально заверенную копию письма, которую хан Монгольской империи Гуюк (1246-1248 годы) написал в 1246 году папе Иннокентию IV после того, как понтифик отправил эмиссаров на восток с целью прояснить намерения правителей империи.

Также Папа упомянул о дипломатических миссиях XIII столетия, а также о назначении Апостольским Престолом в 1310 году Иоанна из Монтекорвино первым епископом Ханбалыка. Именно этот подвижник впервые осуществил перевод Книги Псалмов и Нового Завета на монгольский язык.

Община католиков в Монголии состоит примерно из 1 450 человек.

Напомним, что перед своим визитом в Монголию Папа сделал заявление, вызвавшее немалый резонанс. Во время общения с российской католической молодежью он призвал их хранить имперской наследие "матушки России" и помнить о ее правителях Петре І и Екатерине ІІ.

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