Послу России указали на дверь

Фонд Нобеля на фоне резкой критики в Швеции отозвал приглашение посла России на церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме. Об этом сообщают "Комментарии".

Медаль, вручаемая лауреату Нобелевской премии

Российская Федерация, а также представители Беларуси и Ирана, как и в 2022 году, не приглашены на церемонию, сообщил Фонд Нобеля.

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"Мы считаем важным и правильным максимально широко распространять ценности и послания, связанные с Нобелевской премией, например, посредством прошлогоднего ясного политического послания, когда премия мира была присуждена правозащитникам из России и Беларуси, а также украинцам, документирующим российские военные преступления", — сказано в пресс-релизе Фонда Нобеля.

В документе также отмечается, что поскольку "сильная реакция" в Швеции грозила полностью затмить данный месседж, Фонд Нобеля принял решение превратить прошлогоднее исключение в регулярную практику, то есть не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премий в Стокгольме.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон накануне резко раскритиковал приглашение посла России на церемонию в Стокгольме. Целый ряд высокопоставленных шведских политиков пригрозили бойкотировать торжество, если в нем будет участвовать российский посол. Вручение Нобелевских премий по литературе, медицине, физике, химии и экономике состоится 10 декабря в Стокгольме. В тот же день в столице Норвегии Осло состоится вручение Нобелевской премии мира. На нее, как и прежде, приглашены послы всех стран, отмечается в пресс-релизе Фонда Нобеля.

Нобелевская премия — одна из наиболее престижных международных премий, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру, или развитие общества. Основным документом, регулирующим правила вручения премии, является статут Нобелевского фонда. Премией могут быть награждены только отдельные лица, а не учреждения (кроме премий мира). Премия мира может присуждаться как отдельным лицам, так и официальным и общественным организациям. Премия не может быть присуждена посмертно. Однако, если претендент был жив в момент объявления о присуждении ему премии (обычно в октябре), но умер до церемонии вручения (10 декабря текущего года), то премия за ним сохраняется.

В завещании Нобеля предусматривалось выделение средств на награды представителям только пяти направлений: физика; химия; физиология или медицина; литература; содействие установлению мира во всём мире. Кроме того, с 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается также премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, неофициально именуемая Нобелевской премией по экономике.

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