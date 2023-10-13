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Во Франции террорист напал с ножом на учителя

Ранее ХАМАС призвал всех мусульман к мобилизации в пятницу, 13 октября

сегодня, 16:43
Автор:
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Константин Куликов
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28-летний чеченец с криками "Аллах акбар" напал на французскую школу в городе Аррас. В ходе нападения он убил школьного учителя. Об этом сообщают "Комментарии".

Во Франции террорист напал с ножом на учителя

Франция - светское государство

Еще один учитель и охранник были ранены. Учащиеся не пострадали. Нападавший задержан. Также задержан его брат. Все учебные заведения города закрыты.


В 2020 году чеченцем из Москвы был обезглавлен французский школьный учитель Самюэль Пати.

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен посетить Аррас, заявили в Елисейском дворце. В Аррасе ожидают и главу МВД Дарманена. Премьер-министр Франции Элизабет Борн отменила визит в Орлеан и вернулась в Париж.

Напомним, что после нападения на Израиль и ответных действий еврейского государства ХАМАС призвал своих сторонников по всему к мобилизации. Многие наблюдатели высказывали мнение, что это может привести к массовым нападениям на евреев, израильские посольства или лиц, поддерживающих еврейского государство, по всему миру.

Тем временем, Джонсон назвал оружие, которое Украина точно не получит от стран-партнеров. По словам Бориса Джонсона, решение о ядерном зонтике безопасности не будет принято в Альянсе до тех пор, пока Украина не станет его членом.

Украина готовится к цифровой переписи населения: плюсы и минусы такой идеи. С применением различных современных цифровых средств для формирования реестров сейчас можно провести оценку ситуации с некоторыми группами населения, но есть вопросы относительно полноценной переписи населения. 

А эксперты рассказали, до какого года затянется война в Украине. Сроки окончания войны в Украине будут зависеть от ситуации на поле боя.   



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