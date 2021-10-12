Во вторник, 12 октября, представители Украины и ЕС в Киеве подписали соглашение о совместном авиационном пространстве между нашим государством и Европейским союзом ("открытое небо").

Открытое небо с ЕС: что предусматривает документ и какие его преимущества - фото из открытых источников

Опрошенные изданием "Комментарии" эксперты оценили данное соглашения.

Украинские авиакомпании смогут претендовать на осуществление сложных перевозок в рамках Евросоюза

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко уверен, что соглашение об "открытом небе" – успех.

"Оно позволит европейским авиакомпаниям летать по территории Украины, по внутренним рейсам. То есть, рейс Киев-Одесса смогут осуществлять немецкие, нидерландские, еще какие-то лоукосты, – поясняет эксперт. – Летать между городами станет дешевле. В Европе, кстати, это часто делается. Ну, а украинские авиакомпании смогут летать по территории ЕС, также между городами. Зарабатывать на этом. Также украинские авиакомпании смогут претендовать на осуществление сложных перевозок в рамках Евросоюза, если хотя бы одна точка маршрута находится в Украине. Понятно, что есть определенные сертификаты, разрешения на маршруты, участие в тендерах. Но главное – есть возможность. И увеличивается право выборы, конкуренция. Стало быть, цены на авиабилеты могут снизиться".

По словам Александра Охрименко, разговоры о необходимости такого рода соглашения шли давно. Но следовало утрясти массу технических нюансов. Ну и европейская бюрократия сильно затягивала процесс.

От этого нововведения конечный потребитель будет в выигрыше

Исполнительный директор Украинской Ассоциации турагентств Павел Григораш отмечает, что с точки зрения рынка, любое снижение бюрократии – это хорошо.

"Данным соглашением упрощается вход на рынок для иностранных компаний, значит будет выше конкуренция. То есть, появится больше вариантов для выбора и станут лучше цены", – поясняет Павел Григораш.

Он подчеркивает, что в первую очередь "открытое небо" между Украиной и ЕС повлияет на европейские направления, ведь пляжные Турция и Египет обслуживаются чартерными рейсами и ведут свою, отдельную, жизнь.

"На европейском направлении же, туроператоры часто берут билеты у авиакомпаний под запрос, поэтому для них это тоже шанс снизить стоимость пакетных туров. С лоукостами сложнее, но в любом случае, от этого нововведения конечный потребитель будет в выигрыше", – резюмирует исполнительный директор Украинской Ассоциации турагентств.

Данный документ, в частности, защищает пассажиров от произвольной отмены рейсов, задержек

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко также считает подписанное соглашение – достижением. И акцентирует, что оно предусматривает адаптацию украинского законодательства в авиационной сфере с европейским.

"В основном речь о регламенте 261/2004, который регулирует вопросы компенсаций гражданам, пользующимся авиатранспортом. Данный документ, в частности, защищает пассажиров от произвольной отмены рейсов, задержек. И происходит это, вне зависимости от цены билета, то есть распространяется на лоукостеров в том числе. В результате пассажиры могут рассчитывать на компенсацию от 200 евро на коротких рейсах до примерно 600 евро на дальних", – поясняет Юрий Гаврилечко.

Он подчеркивает, что после того, как изменения в законодательство будет внесены, согласно вышеуказанному регламенту, у украинцев появится шанс, в случае отмены или задержки рейса, получить некие дополнительные средства. Вопрос лишь в том, как всё это будет реализовано в наших реалиях.

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