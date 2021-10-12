23-й саммит Украина-ЕС состоится 12 октября в Киеве. Планируется подписание ряда соглашений, в частности об общем авиационном пространстве, которое называют соглашением об "открытом небе".

Саммит Украина-ЕС: нужен ли нам Евросоюз - фото из открытых источников

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель уверяет, что Украина уже очень близка к ЕС. Но, мол, надо продолжать реформы.

Эксперты для издания "Комментарии" оценили грядущий саммит, нынешние отношения Украина-ЕС и перспективы их развития.

К сожалению, в нынешних отношениях с ЕС Украина выступает в роли просителя

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отмечает, что соглашение об "открытом небе" – достаточно долгоиграющая тема.

"Она всплывала еще в 2012 году, под Евро-2012. Тогда главным противодействующим лицом были Международные авиалинии Украины (МАУ), которые не хотели, чтобы сюда зашли западные компании, конкуренты, способные выполнять, в том числе, внутренние маршруты. Надеюсь, сейчас это соглашение будет подписано, что приведет к оживлению авиаперевозок, ко снижению цен на авиабилеты (за счет конкуренции). Ну и с точки зрения интеграции Украины в транспортные авиационные отношения, это достаточно позитивно", – подчеркивает эксперт.

Сам саммит Украина-ЕС он называет протокольным мероприятием. Прогнозирует, что европейцы традиционного будут заверять Украину, что она готова к евроинтеграции, близка к ним. Но каких-то конкретных сроков вступления нашей страны в ЕС не назовут.

"И это, скорее всего, не столько из-за некоего недореформирования Украины, сколько из-за того, что желания принимать нас в Евросоюз нет у самих его членов. Там есть определенные внутренние проблемы, есть Западные Балканы, которые стоят на очереди. Да и ситуация в самой Украине не способствует пока ускорению евроинтеграции", – поясняет Алексей Плотников.

По его словам, было бы логично начать процесс коррекции Соглашения об ассоциации, Соглашения о зоне свободной торговли. Практика применения выявила массу проблем, связанных с квотированием, ограничениями на сертификацию, рядом других вопросов.

"Сам по себе саммит достаточно полезен, так как любые контакты на международном уровне – позитив. Особенно с учетом того, что Украине в свое время прописали евроинтеграционный и евроатлантический курс в Конституцию. В этом ракурсе – логично общаться с европейскими партнерами на всевозможных площадках, – считает Алексей Плотников. – К сожалению, в нынешних отношениях с ЕС Украина выступает в роли просителя. Причем в последнее время – агрессивного просителя. Наши власти выпрашивают некие особые условия, перспективы членства, дополнительные льготы, внимание. Мол, мы защищаем всю Европу, стоим на внешних рубежах ЕС. Неудивительно, что при отсутствии конструктива и присутствии такого рода агрессивного давления, внимание к Украине со стороны ЕС угасло".

Из-за большого влияния, в том числе коррупционного, со стороны РФ, отношения Украины с ЕС, похоже, не сложатся

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний признался, что является сторонником перехода в отношениях со всеми странами, включая европейские, на прагматичные. В первую очередь – в сфере экономики.

"Я не вижу по линии Украина-ЕС партнерских отношений. Скорее попытки выстроить односторонние отношения. Когда, условно говоря, на нас всех зарабатывают, а мы мало зарабатываем, особенно в Европе, – говорит эксперт. – Важен пересмотр квот на поставки, в первую очередь, промышленной продукции, на территорию ЕС. Пересмотр других экспортных ограничений. Например, украинские производители не могут свободно участвовать в тендерах в ЕС. Неравноправные отношения".

Обращает Тарас Загородний внимание и на ситуацию с "Северным потоком-2". Он уже достроен, несмотря на то, что Украина и ряд других стран считает СП-2 энергетическим оружием России. Теперь стоит вопрос сертификации.

"Интересно посмотреть, насколько европейские структуры смогут выдержать следование своим же принципам, которые они декларируют. Согласно Третьему энергопакету, поставщик и производитель газа не может быть в том числе собственником газопроводов. А в случае с СП-2, где Газпром напрямую принимает участие, оказывается, всё можно. То есть, мы видим, как у представителей ЕС, когда речь идет о личных интересах, слова расходятся с делом", – акцентирует эксперт.

По его мнению, Украине не стоит безоглядно имплементировать всё из европейского опыта. Ведь далеко не всё оттуда полезно в наших реалиях.

"Меня не устраивает в отношениях с ЕС и то, что требования к нам растут, особенно в части экономики (сделайте то, сделайте это, возьмите кредит), а конкретных сроков по выполнению обещаний со сторон Евросоюза – нет. Это очень напоминает историю отношений ЕС с Турцией. 20 лет морочили голову туркам европерспективой. В результате Эрдоган плюнул на это и де-факто строит новую Османскую империю. И теперь ЕС договаривается с Турцией уже на других условиях, – акцентирует Тарас Загородний. – Когда стоит вопрос денег, ЕС предельно жестко и порой жестоко отстаивает свои интересы, забывая о европейских ценностях. При этом, не давая той же Украине защищать свои национальные интересы. Хочется четко понимать – ждут ли нас вообще в ЕС. Чтобы мы не ставили бессмысленные цели. А из-за большого влияния, в том числе коррупционного, со стороны РФ, отношения Украины с ЕС, похоже, не сложатся. И не стоит ли нам в таком случае сделать ставку на выстраивание двусторонних отношений, в первую очередь, со странами Восточной и Центральной Европы. Возможно, куда логичнее самим становиться центром притяжения для многих стран".

У Украины должна быть прагматичная политика в отношении Евросоюза

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин считает, что процесс Украина ЕС – это бесконечная тема пиара для политиков. При этом совершенно уже безразличная гражданам.

"Обычным украинцам интересно иметь возможность беспрепятственно ездить в Европу. Но сейчас с этим проблемы в связи с ковидными ограничениями. Экономически же объединяться с ЕС, которому интересны только наши сырьевые ресурсы, нам вряд ли следует. Украинские трудовые ресурсы итак уже работают на Европу. В целом же экономическая политика Европы — это о стагнации в экономике на ближайшее десятилетие", – предупреждает Даниил Монин.

Он уверен, что если мы будем слепо следовать всем советам "европейских партнеров", гарантированно останемся самой бедной страной Европы.

"У Украины должна быть прагматичная политика в отношении Евросоюза. Политика, построенная на украинских интересах, – подчеркивает эксперт. – А бежать в ЕС безоглядно и бездумно нам точно не надо!"

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