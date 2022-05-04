Отдельные страны начали сомневаться в эффективности нефтяного эмбарго против России

Представители властей Греции, Мальты и Кипра заявляют о негативных последствиях после того, как будет введено нефтяное эмбарго против России на страны Евросообщества. Об этом сообщает Bloomberg.

3 страны усомнились в эффективности нефтяного эмбарго против кремля (фото из открытых источников)

Вышеупомянутые страны утверждают, что этот запрет поможет европейским конкурентам по той причине, что Евросоюз включает запреты для судов и компаний из Европы по предоставлению услуги по перевозке нефти из РФ, включив страхование.

Эмбарго негативно отразится на экономике Греции и Кипра, ведь там судоходные отрасли крупнейшие, власти Мальты предоставляют разрешения судовладельцам регистрировать в этой стране собственные суда у себя и выходить под мальтийским флагом.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ЕС решил ввести эмбарго на российскую нефть. Во время выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против Российской федерации, включающий, в частности, эмбарго на импорт всей нефти из РФ. По словам главы ЕК, эмбарго на российскую нефть нужно вводить "аккуратным образом", чтобы было время найти альтернативных поставщиков и минимизировать влияние санкций на рынки. В то же время, в ЕС предложили ввести исключения для Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от российской нефти. Этим странам будет позволено импортировать сырье до конца 2023 года. На решение ввести нефтяное эмбарго уже отреагировали мировые рынки. В частности, цены на нефть эталонных марок демонстрируют уверенный рост. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:35 дорожают на $2,7

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