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Отдельные страны начали сомневаться в эффективности нефтяного эмбарго против России

Представители этих стран считают, что такая мера поможет конкурентам Европы

4 мая 2022, 23:29
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители властей Греции, Мальты и Кипра заявляют о негативных последствиях после того, как будет введено нефтяное эмбарго против России на страны Евросообщества. Об этом сообщает Bloomberg.

Отдельные страны начали сомневаться в эффективности нефтяного эмбарго против России

3 страны усомнились в эффективности нефтяного эмбарго против кремля (фото из открытых источников)

 Вышеупомянутые страны утверждают, что этот запрет поможет европейским конкурентам по той причине, что Евросоюз включает  запреты для судов и компаний из Европы по предоставлению услуги по перевозке нефти из РФ, включив страхование.

Эмбарго негативно отразится на экономике Греции и Кипра, ведь там судоходные отрасли крупнейшие, власти Мальты предоставляют разрешения судовладельцам регистрировать в этой стране собственные суда у себя и выходить под мальтийским флагом.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ЕС решил ввести эмбарго на российскую нефть. Во время выступления в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций против Российской федерации, включающий, в частности, эмбарго на импорт всей нефти из РФ. По словам главы ЕК, эмбарго на российскую нефть нужно вводить "аккуратным образом", чтобы было время найти альтернативных поставщиков и минимизировать влияние санкций на рынки. В то же время, в ЕС предложили ввести исключения для Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от российской нефти. Этим странам будет позволено импортировать сырье до конца 2023 года. На решение ввести нефтяное эмбарго уже отреагировали  мировые рынки. В частности, цены на нефть эталонных марок демонстрируют уверенный рост. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:35 дорожают на $2,7


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-04/eu-aims-to-target-russia-s-global-oil-sales-with-insurance-ban
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