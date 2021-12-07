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От разговора ничего серьезного ожидать не стоит: в Кремле прокомментировали встречу Путина и Байдена

Песков заявил, что от встречи российского и американского президентов нельзя ожидать очень серьезных "прорывов"

сегодня, 21:45
Автор:

Лиля Воробьева
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Представитель главы РФ Дмитрий Песков сделал заявление, что от встречи российского и американского президентов пока нельзя  ожидать очень серьезных "прорывов". Как он выразился, это только рабочий диалог. Об этом информирует российское медиа ura.ru.

От разговора ничего серьезного ожидать не стоит: в Кремле прокомментировали встречу Путина и Байдена

Президент РФ Владимир Путин во время видеозвонка с Джо Байденом (Kremlin.ru)

Спикер Путина отметил, что эта встреча, на которую прибудут два лидера, будет проходить в непростой период напряжения.

По словам Пескова, не стоит выжидать какого-либо прорыва от этого диалога. Он проходил в очень непростой период. В европейском регионе напряженность просто зашкаливает, она становится экстраординарной. Поэтому эта эскалация обсуждается на уровне двух президентов.

Спикер главы Кремля процитировал его заявление о том, что РФ выступает за "хорошие, предполагаемые отношения с Соединенными Штатами Америки".

Поэтому российский президент, общаясь со своим американским коллегой, "выслушает его беспокойство и разъяснит свою позицию".

Как отметил спикер главы РФ, Владимир Путин  готов к разговору, и он был взаимоуважительным.

Во время этой встречи "партнеры все-таки учитывали интересы и обеспокоенности друг друга", – резюмировал он, сообщив, что глава РФ в день переговоров будет в Сочи.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему президент США звонит по телефону Зеленскому последнему. Президенты США Джо Байден, Франции Эмманюэль Макрон, и.о. о. канцлер Германии Ангела Меркель, премьеры Великобритании Борис Джонсон и Италии Марио Драги пообщались перед переговорами американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.


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Источник: https://ura.news/news/1052520986
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