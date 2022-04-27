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Организация гуманитарных коридоров: Подоляк упрекнул ООН в вялости

Советник президента Украины прокомментировал и заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша

сегодня, 23:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители ООН заявляют, что готовы организовать трехстороннюю комиссию для организации гуманитарных коридоров. Вместе с тем представитель ОП Михаил Подоляк упрекает международную организацию, обвиняя ее представителей в безынициативности. Об этом сказал, выступая, сам советник президента Украины.

Организация гуманитарных коридоров: Подоляк упрекнул ООН в вялости

Михаил Подоляк упрекнул организацию в безынициативности (фото из открытых источников)

"К сожалению, должны понимать, что определенные международные организации и институции, они достаточно слабы и вряд ли что-то могут. Какие-то формальные слова будут сказаны о том, что они готовы участвовать", — выразил свое мнение Михаил Подоляк.

Представитель ОП предоставил комментарий об обнародованном заявлении Генсека ООН Антониу Гутеррише об их готовности создать комиссию для организации гуманитарных коридоров. Как он отметил, международная институция, взявший на себя обязательство заниматься гуманитарными проблемами — не должна выжидать 63-го дня войны.

"У меня только один вопрос: надо было ждать 63 дней до того момента, чтобы ООН заявил, что готов принять участие в организации гуманитарных коридоров? Это звучит странно. Институции, которые должны заниматься гуманитарными проблемами, ведут себя вяло", — подытожил советник президента Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Подоляк рассказал, через какое время можно будет возвращаться к переговорам с РФ. По мнению участника переговоров с российской стороной и советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, время "работает" в нашу пользу. Политик убежден, что завершить войну можно только прямыми переговорами между президентами, когда позиции Украины будут "сильными, продуманными и юридически выверенными".


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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