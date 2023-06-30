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Опубликованы снимки лагеря вагнеровцев в Белоруси

Предположительно, на спутниковых снимках полевой лагерь бойцов ЧВК "Вагнер", которым после мятежа дали "уйти в Белоруссию"

30 июня 2023, 23:55
Автор:
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Константин Куликов
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Свежие спутниковые снимки лагеря под белорусским городом Осиповичи вместимостью 8000 человек, который рассматривается как потенциальная база группы "Вагнер" опубликованы в Сети. Снимок опубликовала Planet Labs. Об этом сообщают "Комментарии".

Опубликованы снимки лагеря вагнеровцев в Белоруси

Полевой лагерь вагнеровцев

Напомним, что итогом мятежа ЧВК "Вагнер" против действующего в РФ режима стало соглашение между Путиным и Пригожиным при посредничестве главы Белоруси Александра Лукашенко. В результате достижения соглашения, вагнеровцы остановились в 200 километрах от Москвы. Озвученнная публике причина звучала, как нежелание, чтобы "пролилась русская кровь". Со стороны Путина вагнеровцам была обещана возможность "уйти в Белоруссию".


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Тем, кто не захочет вместе с Евгением Пригожиным "уходить в Белоруссию" была гарантирована возможность заключить контракт с Минобороны РФ или вернуться к своим семьям.

В Белоруси, по словам Лукашенко, вагнеровцы будут обучать вооруженные формирования республики методикам ведения войны, в частности штурмовым действиям. По мнению главы Белоруси, они обладают уникальными навыками ведения войны, которые они получили в Африке, на Ближнем Востоке и в Украине.

В связи с перемещением вагнеровцев в Белорусь, президент Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение усилить оборону северной границы Украины. 

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