Медведев оскорбил двух президентов США и сравнил оппонентов со свиньями

Дмитрию Медведеву, которого политики уже окрестили "клоуном", в этот раз не понравились оценки западных СМИ и политиков последствий пригожинского мятежа для России. В ответ он оскорбил бывшего президента США Дональда Трампа и действующего главу сверхдержавы Джо Байдена. Об этом сообщают "Комментарии".

Дмитрий Медведев

"В последние дни с интересом читал новости из столиц подгнивающего англосаксонского мира. О том, что они, мол, наблюдают за событиями в нашей стране и будут обсуждать их с какими-то партнёрами. Некоторые деятели даже о появившихся на фасаде России трещинах вещали, — написал Медведев. - Похоже, они забыли, наблюдатели хреновы, что ещё совсем недавно мы любовались коллапсом всей политической машины США и захватом Капитолия. А сейчас с интересом наблюдаем за тем, кого и как выберет многострадальный американский народ – шаркающего старика с острой деменцией или молодящегося великовозрастного плейбоя с повадками провинциального диктатора".

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- В общем, не на ком взгляд остановить, — продолжает бывший сменщик Путина на посту президента РФ. - А уж тем более не с кем вести дела. Как там у великого петербургского писателя Николая Гоголя: "Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья". Впрочем, если вспомнить ещё одну цитату Николая Васильевича, становится совсем грустно: "Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего".

Напомним, что практически все прорашистские СМИ заявили, что в результате успешных переговоров Лукашенко России удалось избежать гражданской войны. Опосредованно эту позицию подтвердил и Путин, сравнив действия Пригожина с событиями 1917-го, а именно — Октябрьским переворотом, положившим начало кровопролитной Гражданской войне.

Тем временем, Залужный прокомментировал возможность ядерного удара.

Лукашенко выдал очередную порцию угроз и вспомнил про карту.

А Украина получила "британку", которой уничтожает рашистов.