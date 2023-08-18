"Они хотят, чтобы насиловали женщин": в Польше проведут референдум

В Польше одновременно с парламентскими выборами 15 октября состоится референдум по компромиссному плану Европейского Союза в отношении беженцев и трем другим темам. Такое решение принял польский сейм. Об этом сообщают "Комментарии".

В Польше пройдет референдум

Правящая партия "Закон и справедливость" выносит на плебисцит четыре вопроса. Среди них вопрос относительно непременного приема мигрантов. Вопрос, на который придется ответить полякам, будет звучать следующим образом: "Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки по установленному европейской бюрократией механизму обязательного приема?". Тем не менее, результаты голосования по этому вопросу не будут иметь последствий для процесса принятия решений внутри Европейского Союза.

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Ранее министры внутренних дел стран ЕС утвердили изменения правил предоставления убежища. Планируется, что прием беженцев в ЕС теперь будет проходить не на добровольной основе, а в обязательном порядке. Государства, которые не захотят принимать мигрантов, будут обязаны уплатить компенсацию Евросоюзу.

Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек, рассказывая в Сейме о предстоящем референдуме, назвал проводимую Германией миграционную политику "абсурдной".

"Они хотят, чтобы женщин в Польше насиловали так же, как во Франции, Бельгии или Германии. Поляки скажут этому "нет", — заявил Чарнек. На референдум в Польше также выносятся вопросы о приватизации госпредприятий, повышении пенсионного возраста и укреплении границы с Беларусью.

Представители польской оппозиции обвинили правящих консерваторов в желании при помощи референдума повлиять на результаты парламентских выборов и потратить государственные средства на предвыборную борьбу.

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