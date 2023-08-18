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Беглому экс-нардепу сообщили о подозрении: подробности

Сейчас Илья Кива скрывается от правосудия на территории страны-террориста России

сегодня, 15:04
Автор:
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Кравцев Сергей
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Бывшему народному депутату Илье Киве, который теперь частый гость российских пропагандистских телеэфиров, сообщено о подозрении за пропаганду войны и насильственное изменение конституционного строя. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Беглому экс-нардепу сообщили о подозрении: подробности

Илья Кива. Фото из открытых источников

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины, полномочия которого в марте 2022 года досрочно прекращены постановлением Верховной Рады Украины", — говорится в сообщении пресс-службы.


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Отмечается, Илья Кива неоднократно публично призывал к войне против Украины. Помимо этого, Киву обвиняют в действиях, цель которых – свержение конституционного строя или насильственный захват государственной власти.

Следствие установило, что на протяжении января-февраля в телеграмм-канале нардепа появились сообщения, в которых содержались прямые призывы к кровопролитной войне против украинского государства.

Экспертизой было установлено, что высказывания Ильи Кивы имеют пропагандистский характер, формируют в обществе пророссийские и антиукраинские настроения.

На сегодняшний день известно, что нардеп-беглец скрывается от правосудия на территории страны-террориста.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Государственном бюро расследований заявили о подозрении в госизмене бывшему народному депутату Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадиму Рабиновичу.

Также издание "Комментарии" сообщало — бывшему народному депутату Евгению Мураеву сообщили о подозрении в государственной измене.




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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomleno-pro-pidozru-eksnardepu-za-propagandu-viini-ta-nasilnicku-zminu-konstituciinogo-ladu
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