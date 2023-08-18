Беглому экс-нардепу сообщили о подозрении: подробности

Бывшему народному депутату Илье Киве, который теперь частый гость российских пропагандистских телеэфиров, сообщено о подозрении за пропаганду войны и насильственное изменение конституционного строя. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Илья Кива. Фото из открытых источников

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины, полномочия которого в марте 2022 года досрочно прекращены постановлением Верховной Рады Украины", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Отмечается, Илья Кива неоднократно публично призывал к войне против Украины. Помимо этого, Киву обвиняют в действиях, цель которых – свержение конституционного строя или насильственный захват государственной власти.

Следствие установило, что на протяжении января-февраля в телеграмм-канале нардепа появились сообщения, в которых содержались прямые призывы к кровопролитной войне против украинского государства.

Экспертизой было установлено, что высказывания Ильи Кивы имеют пропагандистский характер, формируют в обществе пророссийские и антиукраинские настроения.

На сегодняшний день известно, что нардеп-беглец скрывается от правосудия на территории страны-террориста.

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