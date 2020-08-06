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"Он просто устал": Зеленский пояснил замену Кучмы Кравчуком в ТКГ

Президент Владимир Зеленский провел встречу со СМИ на Донетчине и рассказал об особенностях переговоров со стороной противника

6 августа 2020, 14:08
Автор:

Екатерина Белоброва
"Он просто устал": Зеленский пояснил замену Кучмы Кравчуком в ТКГ

Глава государства Владимир Зеленский пояснил, что назначение главой Трехсторонней Контактной группы Леонида Кравчука осуществлялось по причине колоссального опыта и мудрости первого украинского президента. Об этом Зеленский заявил на встрече со СМИ в городе Часов Яр Донецкой области, который граничит с линией фронта.

Так, по словам гаранта, на место Леонида Кучмы, который покинул указанный пост, рассматривалось несколько кандидатур и выбор было делать сложно.

"Я посчитал, что возглавлять ТКГ должен мудрый, мощный и опытный человек, который пользуется авторитетом у всех украинцев", - отметил Зеленский, подразумевая Леонида Кравчука. 

Что касается самого Кучмы, действующий президент отметил его важную роль, которую он достойно выполнил, и решил очень важные задачи по достижению мира в Украине.

"Мы ему очень благодарны, он сделал очень много, но общество не видит этого, поскольку эти переговоры идут в закрытом режиме. Леонид Данилович просто устал, и других причин для его ухода нет", - заключил президент.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что новым заместителем главы Офиса гаранта Андрея Ермака стал бывший чиновник в составе МВД Украины при Виталии Захарченко.



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