На замену Кучмы рассматривают несколько кандидатов

"Я не могу сейчас сказать, кто будет на замену (Кучме - ред.), есть несколько вариаций, до тех пор, пока окончательно не будет решения, я не могу сейчас назвать кандидатуры. Конечно, кандидатуры были с самого начала, потому что с Леонидом Даниловичем договаривались, что будет определенный период, когда он должен уйти... Сейчас идет как раз процесс, и поверьте, Украина будет представлена ​​очень мощно, как и до сих пор", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Кучма разбирается в многих государственных процессах и в дальнейшем будет делиться своим опытом.

Как сообщали "Комментарии", представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что представители ТКГ сегодня согласовали меры по прекращению огня на востоке Украины и они вступят в силу с 27 июля.