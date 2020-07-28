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На замену Кучмы рассматривают несколько кандидатов

Однако Алексей Данилов не спешит называть имен

сегодня, 21:35
Автор:

Владимир Лавский
На замену Кучмы рассматривают несколько кандидатов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что сейчас рассматриваются несколько кандидатов вместо Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24". 

"Я не могу сейчас сказать, кто будет на замену (Кучме - ред.), есть несколько вариаций, до тех пор, пока окончательно не будет решения, я не могу сейчас назвать кандидатуры. Конечно, кандидатуры были с самого начала, потому что с Леонидом Даниловичем договаривались, что будет определенный период, когда он должен уйти... Сейчас идет как раз процесс, и поверьте, Украина будет представлена ​​очень мощно, как и до сих пор", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Кучма разбирается в многих государственных процессах и в дальнейшем будет делиться своим опытом.

Как сообщали "Комментарии", представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что представители ТКГ сегодня согласовали меры по прекращению огня на востоке Украины и они вступят в силу с 27 июля.


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