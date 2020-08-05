За нацбезопасность будет отвечать министр времен Захарченко: Зеленский подписал указ о назначении

Сегодня глава государства Владимир Зепленский подписал указ, которым назначил на должность заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, бывшего чиновника в правоохранительной структуре при Викторе Януковиче. Об этом сообщила пресс-служба украинского гаранта.

Согласно документу, Татаров будет входить в формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса Президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.

Сам Татаров в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заметил, что данные обязанности целиком соответствуют его компетенции и он убежден, что справится с ними.

О нем известно, что он - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, адвокат. Долгое время работал в органах внутренних дел, в частности занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины, а с 2014 года занимался адвокатской практикой, возглавлял адвокатское объединение. Свободно владеет английским языком.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заговорила о намерениях подать в суд на лжеСМИ, которые распространили информацию о ее беременности от гаранта, на баснословную сумму компенсации.

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