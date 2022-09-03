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"Окончание войны и объем репараций будет определять Украина", - Подоляк

Сроки окончания войны будет определять Украина, освобождая свои территории

сегодня, 14:36
Автор:

Саша Сашнев
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Сроки окончания войны будет определять Украина, освобождая свои территории. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передают "Комментарии".

"Окончание войны и объем репараций будет определять Украина", - Подоляк

Михаил Подоляк

На своей странице в Twitter Подоляк дал оценку двум тезисам российской пропаганды: о том, что так называемая СВО "будет завершена в сроки" и о том, что "Мероприятие удаляет завершение СВО".

"Российские чиновники постоянно повторяют странную мантру: "СВО будет завершено в сроки", "Мероприятие удаляет завершение СВО". Кажется, они ничего так и не поняли. Сроки окончания войны будет определять только Украина, освобождая свои территории. Как и будущий объем выплат России репараций”, — написал советник главы ОП.

К слову, несмотря на военную, финансовую и дипломатическую поддержку Украины, в Евросоюзе не закрывают двери для диалога с лидером России Владимиром Путиным. С такой позицией, в частности, выступают канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Есть ли шанс на такой диалог и стоит ли Украине его опасаться? Об этом издании "Комментарии" уже расспросило экспертов.  

Впрочем, несмотря на ограниченную готовность говорить с агрессором, тот же Олаф Шольц в последнее время изменил свою риторику по поводу войны в Украине. Позиция немецкого канцлера стала заметно более решительной и менее терпимой к агрессору. Что изменилось? Читайте на сайте "Комментариев" .

Вместе с тем поддержку Киеву продолжают оказывать Соединенные Штаты Америки. Так, президент Джо Байден планирует запросить у Конгресса 11,7 млрд долларов на помощь Украине. Такой запрос в Конгресс поступил до окончания финансового года в США, 30 августа.

Также напомним, накануне Михаил Подоляк заявил , что РФ умышленно шантажирует ЕС прерыванием поставок газа. По его словам, сентябрь только начался, а газовые хранилища Европы заполнены почти до отказа. Следовательно, заключает Подоляк, — страшилки кремля о "холодной зиме" в очередной раз оказались "пшиком".



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:10

Що і треба було довести. Повна барижність.

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