Охота России на эсминец НАТО: о чем свидетельствует инцидент в Черном море

Представители украинского и международного общества активно обсуждают провокационное поведение российских военнослужащих в акватории Черного моря по отношению к британскому эсминцу Defender. "Комментарии" попросили экспертов объяснить, к чему могут привести подобные "предупредительные выстрелы" и действительно ли произошло подобное столкновение.



Британцы даже не заметили "стрельбы" со стороны РФ. Фото из открытых источников

Ситуация между Западом и Россией может накалиться

По мнению политического обозревателя Павла Нусса, из-за обсуждаемого инцидента с "предупредительным огнем" в сторону британского военного корабля поблизости Крыма, мир вполне способен оказаться на пороге глобального конфликта.

"Российские военнослужащие мотивировали свои действия тем, что эсминец попал в "территориальный воды России", которая она оккупировала у Украины. То есть, российские террористические войска Путина совершили настоящее покушение на НАТО. И Россия ведет себя так нагло, что решила "вызвать на ковер" в Минобороны РФ британского военного атташе", — делится своим возмущением эксперт.

Также Павел Нусс высказывает недоумение тем, что на преступные действия России до сих пор нет реакции из Офиса президента. При этом специалист надеется, что после консультаций она появится.

"В свою очередь прогнозирую, что неофициальные консультации с посольством Великобритании в Украины проводит Петр Порошенко, — отмечает политический обозреватель. — Почему он? Потому что именно Порошенко постоянно контактирует с послами Большой семерки и консультируется с ними, ведь имеет и влияние, и устоявшуюся репутацию высококвалифицированного дипломата и политика-международника".

При этом Павел Нусс не исключает, что произошедшее в Черном море вполне может спровоцировать неприятные ситуации на международной политической арене.

"После заявления Минобороны Великобритании, которое опровергло бомбардировку британского эсминца, вполне можно спрогнозировать, что полноценного военного противостояния ждать не стоит. При этом может обостриться политические конфликты между Западом и РФ", — прогнозирует эксперт.

"Все относительно, кроме провокационных намерений"

Произошедшее в Черном море политолог Виктор Бобыренко считает однозначной провокацией со стороны России перед учениями Sea Breathe.

"Во-первых, это было сделано для внешнего применения — чтобы сделать новый скандал. Покричать там по всем углам, что британцы и американцы появились на границах России, а ведь она себя только защищает, находясь "в вечной глухой обороне". Во-вторых, большой расчет имеется и на внутреннего российского потребителя. Власти будут распространять месседжи из разряда "британцы зашли специально, потому как хотят Русь-матушку ограбить", — говорит политический эксперт.

По мнению Виктора Бобыренко, внутри страны этот инцидент хотят использовать, чтобы обратить в нужное русло взгляды тех, кто может сомневаться в правильности действий России. На таких сомневающихся, вероятно, повлиял прошедший саммит Байден-Путин и в целом агрессивная геополитика страны, считает политолог.

"Главное, что будет стремиться сделать Россия, это показать своим, какому-нибудь среднестатистическому "дяде Ване из Рязани", что враг не дремлет, что на Россию снова пытаются заявить свои права, но вот, наш героический флот всегда бдит. Это получится весьма актуально, ведь только на днях прошла 80-я годовщина с момента нападения Германии на Советский Союз во Вторую мировую", — поясняет Бобыренко.

При этом эксперт подчеркивает, что все заявления российских военных об эсминце Британии — чистой воды провокация.

"Россияне просто знали, что корабль где-то там есть, на пеленгаторе виднеется. В никакие территориальные воды РФ никакой эсминец, разумеется, не входил — к тому же, согласно международному праву, все эти воды являются территорией Украины. Россияне использовали прохождение корабля в своих целях: скинули где-то там две бомбы, чтобы зафиксировать сам факт применения оружия, и заявили, что это было "недалеко" от корабля. Британцы их даже не заметили! Потому что "недалеко" на море — понятие относительное. А в случае России — и вовсе все относительно, кроме провокационных намерений", — резюмирует Виктор Бобыренко.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как на заявления РФ о вероятном предупреждающем обстреле корабля НАТО отреагировала Великобритания. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, какие действия президент Владимир Зеленский вместе с международными партнерами хочет принять для укрепления безопасности Черноморской акватории.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!