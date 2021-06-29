Ограничениям быть: из-за чего ЕС готовит новые санкции против России

В Евросоюзе занимаются подготовкой очередного санкционного пакета против РФ. По словам Верховного представителя ЕС в вопросах иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля, варианты подготовленных ограничений станут известны уже в ближайшие недели. Информацию передает информагентство "УНН" со ссылкой на веб-портал Европейской службы внешних дел.



Жозеп Боррель о санкциях против России. Фото: Francois Lenoir / AP

Подготовка некоторых санкций может занять и месяцы, сообщал Боррель. Однако это лишний раз подчеркнет единство Европейского Союза — дабы иметь перевес в переговорах с Москвой.

Все ограничения, которыми занимаются европейские политики, разрабатываются для того, дабы максимально "прижать" Россию из-за её постоянных нарушений международного права. Евросоюз будет следить за проявлениями недружественных отношений РФ как к странам-членам ЕС, так и другим европейским государствам.

Основными причинами начала работы над санкционными пакетами против официальной Москвы Жозеп Боррель назвал нынешнюю агрессию российских военных на украинском Донбассе, аннексию Крымского полуострова, а также необходимость привлечь виноватых за трагедию пассажирского лайнера МН17 на востоке Украины. Политик считает, что в России до сих пор отказываются полноценно сотрудничать по этому делу, что также противоречит международным усилиям.

При этом, по мнению Борреля, в Европейском совете до сих пор полностью не отказались от вероятного проведения масштабной встречи лидеров ЕС с президентом России Владимиром Путиным. Будет ли согласовано подобное мероприятие, пока не сообщается. К слову, вероятность такого диалога была предложена канцлером Германии Ангелой Меркель.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как эксперты истолковывают поддержку России, прозвучавшую от Меркель, и как возможный саммит ЕС-РФ может повлиять на Украину.

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