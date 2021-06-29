Ограничениям быть: из-за чего ЕС готовит новые санкции против России

BTC/USD
35624.39
ETH/USD
2180.59
LTC/USD
144.68
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
32.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
В Евросоюзе занимаются
подготовкой очередного санкционного пакета против РФ. По словам Верховного представителя
ЕС в вопросах иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля, варианты
подготовленных ограничений станут известны уже в ближайшие недели. Информацию
передает информагентство "УНН" со ссылкой на веб-портал Европейской службы внешних
дел.
Жозеп Боррель о санкциях против России. Фото: Francois Lenoir / AP
Подготовка
некоторых санкций может занять и месяцы, сообщал Боррель. Однако это лишний раз
подчеркнет единство Европейского Союза — дабы иметь перевес в переговорах с
Москвой.
Все ограничения,
которыми занимаются европейские политики, разрабатываются для того, дабы
максимально "прижать" Россию из-за её постоянных нарушений международного
права. Евросоюз будет следить за проявлениями недружественных отношений РФ как к
странам-членам ЕС, так и другим европейским государствам.
Основными
причинами начала работы над санкционными пакетами против официальной Москвы Жозеп
Боррель назвал нынешнюю агрессию российских военных на украинском Донбассе, аннексию
Крымского полуострова, а также необходимость привлечь виноватых за трагедию
пассажирского лайнера МН17 на востоке Украины. Политик считает, что в России до
сих пор отказываются полноценно сотрудничать по этому делу, что также
противоречит международным усилиям.
При этом, по
мнению Борреля, в Европейском совете до сих пор полностью не отказались от
вероятного проведения масштабной встречи лидеров ЕС с президентом России
Владимиром Путиным. Будет ли согласовано подобное мероприятие, пока не
сообщается. К слову, вероятность такого диалога была предложена канцлером
Германии Ангелой Меркель.
Напомним, ранее "Комментарии"
рассказывали, как эксперты истолковывают поддержку России, прозвучавшую от Меркель, и как возможный саммит ЕС-РФ может повлиять на Украину.
Также на портале
вы можете узнать о том, почему из-за санкций ЕС в Республике Беларусь могут ввести военное положение.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости