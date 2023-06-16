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Одна из азиатских стран оказалась на грани катастрофы

По данным Би-би-си, в КНДР участились случаи смерти от голода, похоже что страна стоит на грани массовой катастрофы

сегодня, 16:53
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Автор:

Константин Куликов

Похоже, что в самой изолированной стране мире — КНДР — продовольственные трудности достигли такого масштаба, что в стране может начаться массовый голод. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на расследование Би-би-си.

Одна из азиатских стран оказалась на грани катастрофы

Голод в КНДР

Как пишут британские журналисты, в начале 1990-х Северная Корея пережила голод, от которого погибло около трех миллионов человек. Сейчас, судя по отрывочным сообщениям из страны, ситуация повторяется. Северокорейский режим и ранее не мог самостоятельно обеспечить 26 миллионов северокорейцев едой, а с развитием ядерной программы эти трудности усилились. На ракетную программу в 2022 году потрачено полмиллиарда долларов США. Этого было бы достаточно, чтобы перекрыть дефицит зерна в стране.


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Кроме этого, с началом эпидемии ковида в 2020 году режим перекрыл, как официальный ввоз гуманитарных грузов из Китая, так и контрабанду, которая поступала на черный рынок. А попытки северокорейцев бежать из страны пресекаются самым жестким способом — казнями.

Факты гибели от голода опосредовано признал и сам Ким Чен Ын, запретив жителям своей страны самоубийства, на которые некоторые идут в голодном отчаянии.

Би-би-си приводит ряд анонимных свидетельств северокорейцев, добытых журналистами. По словам одной из жительниц Пхеньяна, она лично знала семью из трех человек, которые умерли у себя дома от голода.

"Мы постучались к ним в дверь, чтобы предложить воды, но никто не ответил", — рассказала Чжи Ён. По ее словам, когда власти вошли в квартиру, они обнаружили, что соседи умерли.

"То, что обычные представители среднего класса наблюдают у себя по соседству голод, вызывает серьезную озабоченность, — говорит специалист по экономике Северной Кореи Питер Уорд. — Мы пока не говорим о полномасштабном коллапсе общества или массовом недоедании, но дела выглядят плохо".

Тем временем, высокопоставленный представитель РПЦ посетил Рим.

Кремль назначил дату "выборов" на оккупированных территориях Украины. 

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Обсуждения

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сегодня, 16:37

Краще б цією "азійською країною" була Північно-східна азійська країна, тобто Ерефія


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