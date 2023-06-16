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Высокопоставленный представитель РПЦ посетил Рим

Митрополит Волоколамский Антоний нанес визит в резиденцию католической организации "Община святого Эгидия"

сегодня, 15:59
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Автор:

Константин Куликов

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Антоний посетил в Риме резиденцию "Общины святого Эгидия" — католической организации, занимающейся социальным служением. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает пресс-служба Русской православной церкви.

Высокопоставленный представитель РПЦ посетил Рим

Ватикан

"Митрополит Антоний встретился с руководством организации: основателем общины профессором Андреа Риккарди и ее вице-президентом профессором Адриано Роккуччи. Стороны обсудили ряд вопросов, составляющих взаимный интерес",  — говорится в кратком пресс-релизе. Со своей стороны новостное агентство KNA дополняет, что перед посещением "Общины святого Эгидия" митрополит Антоний встретился также с секретарем Ватикана по отношению с государствами, архиепископом Полом Галлахером.


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Как напоминает DW, Ватикан работает сейчас над планом мирного урегулирования в Украине. Эта задача была поручена папой римским Франциском представителю "Общины святого Эгидия: болонскому кардиналу Маттео Дзуппи. В начале июня тот побывал в Киеве в качестве папского посланника по урегулированию в Украине и встретился там с президентом страны Владимиром Зеленским. Свой следующий визит кардинал Дзуппи, возможно, совершит в Москву.

Напомним, что патриарх и РПЦ фактически поддерживает войну РФ в Украине. Ранее Кирилл заговорил терминами имперской России.

Тем временем, у Путина выдали свою версию – почему НАТО никогда не примет Украину. Экс-президент России разразился странной "интерпретацией" заявления генсека Альянса Столтенберга.



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