Высокопоставленный представитель РПЦ посетил Рим

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Антоний посетил в Риме резиденцию "Общины святого Эгидия" — католической организации, занимающейся социальным служением. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает пресс-служба Русской православной церкви.

Ватикан

"Митрополит Антоний встретился с руководством организации: основателем общины профессором Андреа Риккарди и ее вице-президентом профессором Адриано Роккуччи. Стороны обсудили ряд вопросов, составляющих взаимный интерес", — говорится в кратком пресс-релизе. Со своей стороны новостное агентство KNA дополняет, что перед посещением "Общины святого Эгидия" митрополит Антоний встретился также с секретарем Ватикана по отношению с государствами, архиепископом Полом Галлахером.

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Как напоминает DW, Ватикан работает сейчас над планом мирного урегулирования в Украине. Эта задача была поручена папой римским Франциском представителю "Общины святого Эгидия: болонскому кардиналу Маттео Дзуппи. В начале июня тот побывал в Киеве в качестве папского посланника по урегулированию в Украине и встретился там с президентом страны Владимиром Зеленским. Свой следующий визит кардинал Дзуппи, возможно, совершит в Москву.

Напомним, что патриарх и РПЦ фактически поддерживает войну РФ в Украине. Ранее Кирилл заговорил терминами имперской России.

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