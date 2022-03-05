Переговоры и гуманитарные коридоры: какие есть варианты в новой фазе российско-украинской войны

Россия, открыто напавшая на Украину 24 февраля, срывает договоренности об эвакуации в "зеленых коридорах", продолжает обстрелы. Путин делает очередные угрожающие заявления. Есть ли шанс до чего-то договориться в таких условиях?



Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

На условия агрессора точно не готовы идти ни наши власти, ни наш народ

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук уверен: любые договоренности с РФ не означают, что она будет их выполнять – или будет выполнять полностью.

"Мы помним, как россияне расстреливали в августе 2014-го наших военных в Иловайске, хоть были договоренности о "зеленом коридоре". РФ всегда хочет выступать с позиции силы. Слышит только себя. А потому сейчас, как и ранее, "раскачивает" украинскую сторону. В том числе, не давая провести эвакуацию гражданских. Кремлю важно, чтобы мирное население оставалось на территории боев. Так, как кажет агрессору, он может более эффективно принуждать украинские власти к переговорам на своих условиях. Фактически – к капитуляции", – поясняет политолог.

По его словам, важно понимать, что в российско-украинской войне наметился перелом. Несмотря на то, что мы не можем пока выдавить агрессора с нашей территории (в основном – из-за доминирования противника в воздухе), мы уже отбиваем ряд населенных пунктов, очищаем свою территорию.

"Россия же хочет переговоров с позиции, что Украине вроде как проиграла. И должна идти на все, выдвигаемые Кремлем, условия. Условия, на которые мы пойти не можем (Крым, ЛДНРия в границах Донецкой и Луганской областей, внеблоковый статус и разоружение Украины). Гипотетические уступки должны быть оговорены с нашими партнерами. Москва даже после всех зверств, что натворила, надеется сохранить лицо. Хоть лица там давно нет – морду агрессора уже рассмотрел весь мир. Но на условия агрессора точно не готовы идти ни наши власти, ни наш народ. Тем более, сейчас – после всех зверств, что натворили россияне, после того, как весь мир образовал фактически антипутинскую коалицию. К тому же, время работает на нас. Хоть мы и страдаем от обстрелов агрессора", – отмечает Виктор Каспрук.

Он подчеркивает, что руководящие кадры путинской обоймы понимают, куда всё идет. Что если санкции будут продолжаться еще хотя бы пару месяцев (не говоря уж об их ужесточении) – Россия на десятилетия откатиться назад в экономическом плане.

"Но для того, чтобы Россия полностью осознала, что она проиграла – время еще не пришло. А окончательные договоренности следует формировать именно после такого понимания, – говорит эксперт. – Ну, а то, что переговоры продолжаются, – совершенно правильно. Мы хотя бы можем обозначить свои позиции и понять, на какие уступки уже готова идти РФ. Сейчас нам важно не сдавать свои позиции. Потому что потом мы отобьем куда больше".

Зеленский больше рассчитывает не на переговоры, а на Запад – как фактор давления на Россию

Заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов напоминает, что договоренности о гуманитарных коридорах то и дело заключались, начиная с 2014-го. Каждая из сторон согласовывала выход, а когда он срывался, обвиняла противоположную сторону в невыполнении взятых на себя обязательств.

"Такой пинг-понг, который наблюдаем годами. Беда в том, что страдают, как правило, мирные граждане, которые не могут покинуть зону боевых действий. И, по сути, происходит гуманитарная катастрофа. Так что пока у меня мало оптимизма по поводу гуманитарных коридоров в этой – новой – фазе войны", – признался эксперт.

Не испытывает он особого оптимизма и касательно переговорного процесса.

"Исходя из того, что Путин уже дважды заявил — и канцлеру ФРГ Шольцу, и президенту Франции Макрону — что российская так называемая "военная операция" в Украине будет доведена до конца, я сомневаюсь, что есть точки соприкосновения в переговорах. Думаю, Путин прекрасно понимает, что даже если он пойдет сейчас на уступки Западу и Украине, никакие санкции с РФ в обозримом будущем сняты не будут. Что может его побудить к уступкам? Наверное, увеличение потерь вооруженных сил РФ на украинском фронте. Возможно, массовые социально-экономические потрясения в России, которые выльются в массовые протесты против этой власти и этой войны. Но пока этого не наблюдается", – отмечает эксперт.

Он также обращает внимание, что Россия выдвигает условия, не приемлемые для Украины. Но и Украина действует подобным образом.



"Напомню, что, по неофициальной информации, наша делегация изначально требовала от РФ вывести войска с наших территорий — без каких-либо условий. Учитывая то, что делегация Украины, скажем так, демонстрирует не особо желание разговаривать (сутками едут в Беларусь, хоть добраться туда можно за 2-3 часа), мне кажется, Зеленский больше рассчитывает не на переговоры, а на Запад – как фактор давления на Россию. Либо же на ослабление наступательных действий РФ. Чтобы оно сперва захлебнулось (что мы частично наблюдаем на ряде участков), а потом начало сыпаться", – говорит Кирилл Молчанов.

Украине нужно дать России понимание, какой может быть цена несоблюдения слова о "зеленых коридорах"

Кандидат политических наук, политический эксперт Дмитрий Гаврилюк рассуждает так:

"Когда ваш визави – это российская "помойная" федерация, чем закончится тот или иной раунд переговоров известно заранее. Ничем. Думаю, Украине нужно дать России понимание, какой может быть цена несоблюдения слова о "зеленых коридорах". Например, окружить их военных и предложить выйти по такому "коридору", но при переходе резко передумать – и отплатить за Иловайск".

Эксперт не исключает, что можно ожидать подковерных переговоров россиян с американцами, по итогам которых США могут дать "гарантию" не вступления Украины в НАТО и не поставки сюда наступательного вооружения.

"Зеленский уже раньше в своем "обращении" к главному кгбисту РФ Путину недвусмысленно дал понять, что тому не следует бояться, что Украина вступит в Альянс. По крайней мере, в обозримом будущем. В то же время вряд ли возможно, чтобы Украина пошла на абсурдное требование уничтожить или отдать обратно предоставленное нам зарубежными партнерами вооружение", – считает Дмитрий Гаврилюк.

В то же время, он не исключает, что через неделю можно достичь договоренности о гуманитарных коридорах и временном прекращении огня.

Как сообщал портал, на Россию стремительно опускается санкционный и цензурный железный занавес. Запад опускает его со своей стороны. Россия – со своей. Есть ли шанс, что такие меры вынудят самих россиян снести эту съехавшую с катушек власть: обьяснили эксперты.



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