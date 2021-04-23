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Главная Новости Политика внешняя политика Обострение на Донбассе: Арестович рассказал, добилась ли Россия своей цели
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Обострение на Донбассе: Арестович рассказал, добилась ли Россия своей цели

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал, для чего Россия массово стягивала войска к границам Украины

сегодня, 13:05
Автор:

Гриниченко Дима

Советник главы Офиса президента Украины и спикер украинской делегации в минской ТКГ Алексей Арестович рассказал о том, для чего россияне массово стягивали войска к восточным границам нашей страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Обострение на Донбассе: Арестович рассказал, добилась ли Россия своей цели

Война на Донбассе. Фото: Google

По его словам стягивание Россией войск к украинским границам было полнейшим блефом на стратегическом уровне. Он отметил, что у России нет возможностей для того, чтобы противостоять Западу и Украине, а также, чтобы вести гонку вооружений. 

Арестович заявил, что у Кремля хорошо работают информационные войска, которые создали информационный вакуум, чтобы давить на Украину и торговаться с США, однако у них не получилось ни того, ни другого.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. В последние недели Москва массово стягивала войска к восточным границам Украины и на территорию временно оккупированного Крыма. Чиновники Кремля открыто угрожали нашей стране войной и говорили об уничтожении государства.

После ряда международных заявлений Россия начала отводить войска от границы, аргументируя это окончанием военных учений. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Арестович рассказал, когда прекратится обострение на Донбассе.

Читайте также о возможной посадке Медведчука в скором времени. 


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/9537-rossiya-nadula-puzyr-arestovich-vyskazalsya-o-voyskah-u-granicy-s-ukrainoy
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