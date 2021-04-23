Обострение на Донбассе: Арестович рассказал, добилась ли Россия своей цели

Советник главы Офиса президента Украины и спикер украинской делегации в минской ТКГ Алексей Арестович рассказал о том, для чего россияне массово стягивали войска к восточным границам нашей страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Война на Донбассе. Фото: Google

По его словам стягивание Россией войск к украинским границам было полнейшим блефом на стратегическом уровне. Он отметил, что у России нет возможностей для того, чтобы противостоять Западу и Украине, а также, чтобы вести гонку вооружений.

Арестович заявил, что у Кремля хорошо работают информационные войска, которые создали информационный вакуум, чтобы давить на Украину и торговаться с США, однако у них не получилось ни того, ни другого.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. В последние недели Москва массово стягивала войска к восточным границам Украины и на территорию временно оккупированного Крыма. Чиновники Кремля открыто угрожали нашей стране войной и говорили об уничтожении государства.

После ряда международных заявлений Россия начала отводить войска от границы, аргументируя это окончанием военных учений.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Арестович рассказал, когда прекратится обострение на Донбассе.

Читайте также о возможной посадке Медведчука в скором времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!