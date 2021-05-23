О чем Путин не готов говорить с Зеленским

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Таисия Ерохина
На вероятной
встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина
со стороны РФ намерены обсуждать Крым только в одном ракурсе. Об этом заявил пресс-секретарь
российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль.
Путин", передает "Интерфакс-Украина".
В. Путин. Фото из открытых источников
Как рассказал
Песков, продолжаются консультации Москвы и Киева касательно возможной встречи
Путина с Зеленским. По его словам, Путин готов говорить о Крыме, но только в
разрезе приграничного сотрудничества.
Отмечается, что в
ходе обсуждения встречи президентов пока что не определились с темами
разговора. Песков сказал, что ситуация пока что тупиковая.
Как он добавил,
еще предстоит много работы. Но заверил, что такой обмен мнениями действительно
имеет место.
Напомним, в МИД Украины уже
длительное время обсуждают вероятную встречу
Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом глава государства заявил
на своей пресс-конференции.
Как сообщал
портал "Комментарии" ранее", первая заместитель министра иностранных дел
Украины Эмине Джапарова сообщила, что ряд мировых лидеров согласились
принять участие в "Крымской платформе", которую намерены
презентовать в августе, накануне Дня независимости Украины. Но фамилии их не
называют, как утверждается, из-за реакции России. Верное ли это решение? Кто и
почему может поддержать Крымскую платформу? Как этому противодействует и будет
противодействовать Кремль? Мы узнали ответы у экспертов.
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