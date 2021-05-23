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О чем Путин не готов говорить с Зеленским

У Путина рассказали, готова ли Россия поднимать вопрос Крыма во время возможной встречи с Зеленским

сегодня, 17:31
Автор:

Таисия Ерохина

На вероятной встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина со стороны РФ намерены обсуждать Крым только в одном ракурсе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", передает "Интерфакс-Украина".

О чем Путин не готов говорить с Зеленским

В. Путин. Фото из открытых источников

Как рассказал Песков, продолжаются консультации Москвы и Киева касательно возможной встречи Путина с Зеленским. По его словам, Путин готов говорить о Крыме, но только в разрезе приграничного сотрудничества.

Отмечается, что в ходе обсуждения встречи президентов пока что не определились с темами разговора. Песков сказал, что ситуация пока что тупиковая.

"Если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым — регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать", — заявил Дмитрий Песков.

Как он добавил, еще предстоит много работы. Но заверил, что такой обмен мнениями действительно имеет место.

Напомним, в МИД Украины уже длительное время обсуждают вероятную встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом глава государства заявил на своей пресс-конференции.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее", первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что ряд мировых лидеров согласились принять участие в "Крымской платформе", которую намерены презентовать в августе, накануне Дня независимости Украины. Но фамилии их не называют, как утверждается, из-за реакции России. Верное ли это решение? Кто и почему может поддержать Крымскую платформу? Как этому противодействует и будет противодействовать Кремль? Мы узнали ответы у экспертов.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/745821.html
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