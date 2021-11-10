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Эксперт рассказал, как Украине вернуться в "зеленый" список ЕС

Эксперт считает, что для украинских туристов нововведение не будет критичным

сегодня, 10:22
Автор:

Мокрик Анастасия
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Европейский Союз исключил Украину из списка безопасных стран для путешествий. Как это отразиться на путешественниках и как скоро Украина сможет вернуться в "зеленый список"? На эти вопросы  порталу "Комментарии" ответил исполнительный директор Украинской Ассоциации турагентств Павел Григораш.

Эксперт рассказал, как Украине вернуться в "зеленый" список ЕС

ЕС исключил Украину из зелёного списка - фото: Pixabay

Эксперт отмечает, что список — это не больше, чем просто рекомендация. Каждая страна властна принимать решение самостоятельно. К тому же, большинство популярных среди туристов зимних направлений, на которые организовываются пакетные туры, находятся за пределами Европы (Египет, ОАЭ, Доминиканская республика, Мексика, Занзибар, Шри-Ланка и т.п.). Таким образом, для украинских туристов это нововведение не будет критичным. 

Для того чтобы Украина вновь оказалась в "зеленом" списке, нужно вернуть показатели по коронавирусу в допустимые границы. Павел Григораш считает, что в это вопрос вакцинации.

"Украина по проценту вакцинированного населения находится внизу списка", — подчеркнул Павел Григораш. 

Согласно официальным данным, на сегодняшний день в Украине вакцинированы только 18,3% (19,6 млн людей всего и 8,06 млн вакцинированы полностью). К слову, рядом с Украиной в этом списке находится Бангладеш, где вакцинировано 19% жителей (37,4 млн человек). 

Напомним, что 9 ноября на официальном сайте Совета ЕС заявили об исключении Украины из списка безопасных стран для путешествийВ Документе указывается, что решение не исключает возможность для государств-членов отменить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников. 



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