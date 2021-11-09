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Официально: ЕС исключил Украину из "зелёного списка"

В "зелёном списке" ЕС остаются 17 стран

сегодня, 15:15
Автор:

Денис Подставной
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Европейский Союз исключил Украину из списка безопасных стран для путешествий. Соответствующее решение было опубликовано сегодня, 9 ноября на официальном сайте Совета ЕС. 

Официально: ЕС исключил Украину из "зелёного списка"

ЕС. Фото: Pixabay

Таким образом, государствам, которые являются членами Европейского Союза рекомендовано ограничить возможность для осуществления несущественных (туристических) поездок для путешественников из Украины. 

В Документе указывается, что решение не исключает возможность для государств-членов отменить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников. 

Кроме того, стало известно, что из "зелёного списка" был исключен Сингапур. 

Согласно обновленному списку ЕС, в перечне безопасных стран на данный момент остаются:

  • Аргентина
  • Австралия
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чили
  • Колумбия
  • Иордания
  • Кувейт
  • Намибия
  • Новая Зеландия
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудовская Аравия
  • Южная Корея
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Уругвай

Также в этот список может входить Китай, если его власти на принципах взаимности отменят ограничения для граждан Евросоюза.

Отметим, что список пересматривается каждые две недели. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что штурм польской границы мигрантами не прекращается. В НАТО называют трафик мигрантов из Беларуси в страны Евросоюза – гибридной атакой, организованной самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко с целью дестабилизировать ЕС в ответ на санкции. Пресс-секретарь польского правительства Петер Мюллера уверяет, что в Беларуси находятся более 10 тысяч мигрантов, которые готовы попытаться пересечь границу.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Берлин призывает страны ЕС создать общий фронт на польской границе. 


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Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/11/09/covid-19-council-removes-singapore-and-ukraine-from-the-list-of-countries-for-which-travel-restrictions-should-be-lifted/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19%3a+Cou
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