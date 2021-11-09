Официально: ЕС исключил Украину из "зелёного списка"

Рубрики
МЕНЮ
Денис Подставной
Европейский Союз исключил Украину из списка безопасных стран для путешествий. Соответствующее решение было опубликовано сегодня, 9 ноября на официальном сайте Совета ЕС.
ЕС. Фото: Pixabay
Таким образом, государствам, которые являются членами Европейского Союза рекомендовано ограничить возможность для осуществления несущественных (туристических) поездок для путешественников из Украины.
В Документе указывается, что решение не исключает возможность для государств-членов отменить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников.
Кроме того, стало известно, что из "зелёного списка" был исключен Сингапур.
Согласно обновленному списку ЕС, в перечне безопасных стран на данный момент остаются:
Также в этот список может входить Китай, если его власти на принципах взаимности отменят ограничения для граждан Евросоюза.
Отметим, что список пересматривается каждые две недели.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что штурм польской границы мигрантами не прекращается. В НАТО называют трафик мигрантов из Беларуси в страны Евросоюза – гибридной атакой, организованной самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко с целью дестабилизировать ЕС в ответ на санкции. Пресс-секретарь польского правительства Петер Мюллера уверяет, что в Беларуси находятся более 10 тысяч мигрантов, которые готовы попытаться пересечь границу.Также сайт "Комментарии" писал о том, что Берлин призывает страны ЕС создать общий фронт на польской границе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости