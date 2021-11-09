Официально: ЕС исключил Украину из "зелёного списка"

Европейский Союз исключил Украину из списка безопасных стран для путешествий. Соответствующее решение было опубликовано сегодня, 9 ноября на официальном сайте Совета ЕС.

ЕС. Фото: Pixabay

Таким образом, государствам, которые являются членами Европейского Союза рекомендовано ограничить возможность для осуществления несущественных (туристических) поездок для путешественников из Украины.

В Документе указывается, что решение не исключает возможность для государств-членов отменить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников.

Кроме того, стало известно, что из "зелёного списка" был исключен Сингапур.

Согласно обновленному списку ЕС, в перечне безопасных стран на данный момент остаются:

Аргентина

Австралия

Бахрейн

Канада

Чили

Колумбия

Иордания

Кувейт

Намибия

Новая Зеландия

Перу

Катар

Руанда

Саудовская Аравия

Южная Корея

Объединенные Арабские Эмираты

Уругвай

Также в этот список может входить Китай, если его власти на принципах взаимности отменят ограничения для граждан Евросоюза.

Отметим, что список пересматривается каждые две недели.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что штурм польской границы мигрантами не прекращается. В НАТО называют трафик мигрантов из Беларуси в страны Евросоюза – гибридной атакой, организованной самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко с целью дестабилизировать ЕС в ответ на санкции. Пресс-секретарь польского правительства Петер Мюллера уверяет, что в Беларуси находятся более 10 тысяч мигрантов, которые готовы попытаться пересечь границу.

Берлин призывает страны ЕС создать общий фронт на польской границе.

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