Новое немецкое правительство будет продолжать помогать Украине - Павел Нусс

Эпоха фрау Меркель закончилась. Три немецких партии — социал-демократы, зеленые и свободные демократы — договорились о формировании нового правительства Германии во главе с лидером социалистов Олафом Шольцем. Он и возглавит новое правительство, заменив Ангелу Меркель на посту Канцлера не позднее 8-го декабря текущего года. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение высказал известный украинский политический аналитик Павел Нусс.





"Коалиционное соглашение нового правительства Германии содержит пункт, где указана готовность поддерживать движение Украины к членству в Европейском Союзе. Выдержка из текста соглашения: "Мы будем работать совместно с ЕС и его государствами-членами над дальнейшим развитием "Восточного партнерства". Такие государства, как Украина, Молдова и Грузия, стремящиеся к членству в ЕС, должны получить возможность приближаться (к этому) путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики, — говорится в тексте соглашения", — заявил Нусс.

Меркель - фото из открытых источников





Также эксперт отметил, что новое немецкое правительство будет продолжать помогать Украине в восстановлении полной территориальной целостности и суверенитета.





"Состав нового правительства Германии также обещает быть солидарным с Украиной. Сейчас с точностью можно сказать, что отношения между Украиной и Германией будут перезагружены, в пользу Украины", — добавил эксперт.





Напомним, представитель влиятельной немецкой политсилы – СДПГ Олаф Шольц, который по согласованию с коалицией трех партий уже официально займет должность нового канцлера страны, подарил своей уходящей на отдых предшественнице Ангеле Меркель особый подарок — вазон с кизиловым кустом. Обнародовавшее эту новость медиа объясняет, что саженец кизила намекает на законную половинку госпожи Меркель, ее мужа Йоахима Зауэра. Именно потому, что эту садовую культуру следует выращивать в кислой почве.

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