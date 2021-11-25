Новое немецкое правительство будет продолжать помогать Украине - Павел Нусс

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Ольга Чародий
Эпоха фрау Меркель закончилась. Три немецких партии — социал-демократы, зеленые и свободные демократы — договорились о формировании нового правительства Германии во главе с лидером социалистов Олафом Шольцем. Он и возглавит новое правительство, заменив Ангелу Меркель на посту Канцлера не позднее 8-го декабря текущего года. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение высказал известный украинский политический аналитик Павел Нусс.
Меркель - фото из открытых источников
Также эксперт отметил, что новое немецкое правительство будет продолжать помогать Украине в восстановлении полной территориальной целостности и суверенитета.
Напомним, представитель влиятельной немецкой политсилы – СДПГ Олаф Шольц, который по согласованию с коалицией трех партий уже официально займет должность нового канцлера страны, подарил своей уходящей на отдых предшественнице Ангеле Меркель особый подарок — вазон с кизиловым кустом. Обнародовавшее эту новость медиа объясняет, что саженец кизила намекает на законную половинку госпожи Меркель, ее мужа Йоахима Зауэра. Именно потому, что эту садовую культуру следует выращивать в кислой почве.
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